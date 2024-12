Josh Giddey place son nom à côté de Michael Jordan et Jimmy Butler

La rencontre entre les Bulls et les Bucks étaient marqués par deux retours : celui de Josh Giddey côté Chicago, et de Damian Lillard côté Milwaukee. A l’arrivée, c’est le jeune australien qui a crevé l’écran avec la victoire à titre collectif, et un superbe triple-double sur le plan personnel avec 23 points, 15 rebonds et 10 passes ! C’est son 2e sous ses nouvelles couleurs, et ça lui permet déjà d’inscrire son nom dans les livres d’histoire de la franchise.

L’ancien meneur du Thunder est ainsi le premier joueur des Bulls depuis Jimmy Butler en 2017 à réaliser plusieurs triple-double dans la même saison. Il est aussi le plus jeune à le faire depuis… Michael Jordan ! Autre bon point : sa défense sur Khris Middleton, alors que ce n’est pas franchement son point fort.

« Josh a de l’envergure, et il essayé de ne pas faire de faute sur lui et de l’obliger à tirer au-dessus de lui. C’est ce que nous espérions », a apprécié Billy Donovan. « Middleton a mis quelques tirs dans l’axe et il est difficile à gérer parce qu’il a de la taille et qu’il peut shooter, mais j’ai trouvé que Josh avait été vraiment compétitif et qu’il s’était battu en défense. »

Enfin sur le terrain dans le « money time »

Grand créateur, Giddey s’est aussi distingué par sa « clutch attitude » avec ce 3-points pour donner trois points d’avance à 50 secondes de la fin, puis ce rebond suivi des deux lancers-francs pour sceller la victoire des Bulls dans les dernières secondes. De quoi démontrer que sa place est sur le terrain dans les moments chauds.

« C’est bien d’être sur le terrain dans le 4e quart-temps. Dans cette ambiance, le public a été incroyable et on s’est nourri de cette énergie. Pas seulement moi, mais les autres aussi qui ont terminé le match », explique l’Australien. « Je trouve que nous avons vraiment bien joué sur la fin du match. Nous sommes restés calmes, nous avons gardé notre sang-froid et il y avait une très bonne équipe en face. C’est une équipe expérimentée qui a gagné un titre. Elle sait comment conclure les matches… ».

Côté Donovan, c’est encore et toujours la défense de son jeune meneur qui est au coeur de son analyse. « Je vois de la progression dans ce secteur et je vois de la compétitivité », insiste le coach des Bulls. « Il a la taille, de l’envergure et de bons appuis. La chose la plus importante est de savoir comment il peut passer à travers les écrans et je trouve qu’il se bat bien dans ces situations. Il en est capable, mais il doit être constant… Quand vous lui faites remarquer des choses, il se rend compte des domaines (qu’il doit améliorer). Il aime regarder des vidéos, il veut trouver des moyens de s’améliorer. Il est prêt à progresser dans ce domaine et je vois des progrès significatifs. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 27 27 45.2 32.7 71.0 1.2 5.2 6.4 6.9 1.5 1.0 2.7 0.4 11.9 Total 237 29 46.3 31.2 74.6 1.6 5.6 7.2 5.9 1.6 0.8 2.6 0.5 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.