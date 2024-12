Josh Hart, le spécialiste du « chaos maîtrisé »

Cette nuit, les Knicks ont signé une 6e victoire de rang dans un style digne de l’époque de John Starks et Patrick Ewing. Du « ugly basketball » comme on aime à New York, avec du déchet, des fautes, des lancers, et Josh Hart s’est régalé dans cette large victoire face au Magic (108-85).

« J’aime cette ambiance, c’est que du plaisir » réagit le « couteau-suisse » des Knicks. « J’ai l’impression que ça me correspond, et que ça correspond à mon jeu ». Spécialiste du sale boulot, Josh Hart termine ainsi la rencontre avec 23 points et 13 rebonds, à 7 sur 11 aux tirs et 8 sur 10 aux lancers-francs.

« Le meilleur moyen de décrire Josh, c’est le chaos maîtrisé » résume son pote et coéquipier Jalen Brunson. « Il trouve le moyen d’être plus physique, plus dur que n’importe qui sur le terrain. C’est ce qu’il est. C’est dans son ADN. »

Qu’il s’agisse d’aller chercher un rebond offensif ou de provoquer un passage en force, Hart est le coéquipier idéal. D’autant qu’il n’a pas besoin d’avoir des systèmes pour lui pour briller. « Mon jeu est très simple… Je n’essaie pas de faire des trucs comme 18 dribbles et des choses comme ça. Je reste simple. Si je ne peux aller au lay-up ou shooter, je transfère la balle à un autre, et je m’adapte autour de mes coéquipiers. »