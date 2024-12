Les Pistons ont déjà égalé leur nombre de victoires de la saison dernière !

« Detroit Basketball, baby ». Malik Beasley a beau avoir évolué dans plusieurs équipes compétitives ces dernières saisons, sa fierté au moment de conclure sa conférence de presse après la dernière victoire des Pistons était énorme.

Car la franchise du Michigan redécouvre la joie de regarder ses adversaires dans les yeux et d’enchaîner les succès. Le 3+1 in extremis de Jaden Ivey jeudi à Sacramento a offert aux Pistons leur 14e succès de la saison, le même total que sur l’ensemble de l’exercice 2023/24 !

Le bilan global reste moyen (14-17), mais à l’échelle de la médiocrité de Detroit depuis plusieurs années, c’est un bond en avant spectaculaire. D’autant que jeudi, les Pistons ont réussi à remporter un match pourtant mal embarqué, au terme d’une prestation loin d’être aboutie. « Ce n’était pas un match terrible de notre part pour la majorité de la soirée, on a joué comme si on avait bien profité de Noël » préférait en sourire l’entraîneur JB Bickerstaff en conférence de presse. « Mais il faut saluer les joueurs, ils n’ont jamais lâché. Et dans le quatrième quart, l’emporter 37-22 et gagner la rencontre, c’est énorme pour nos gars. Cela en dit long sur le caractère de ce groupe, c’est ce que l’on est, on n’abandonne jamais. C’était moche, c’était même mauvais, mais on n’a pas craqué, nous avons simplement trouvé des manières de le faire ensemble. »

Le nouveau souffle de JB Bickerstaff

L’ancien entraîneur des Cavaliers est loin d’être étranger à ce rebond. Son arrivée cet été, et un effectif restructuré avec les signatures de vétérans, apporte une sérénité bienvenue à un groupe qui frisait parfois la sinistrose ces derniers mois.

« Je sais que les gars se nourrissent beaucoup de mes émotions » a-t-il expliqué. « Le groupe avait simplement besoin que je sois positif, et que je les soutienne. Ils n’avaient pas besoin que je perde le contrôle, que je sois frustré contre eux. J’ai essayé de les encourager du mieux que je pouvais. »

« L’entraîneur nous a mis au défi, c’est un des premiers matchs où nous n’avons rien revu à la vidéo durant la mi-temps » a ajouté Malik Beasley, de nouveau tranchant jeudi (22 points en sortie de banc dont 17 en deuxième période). « Il est arrivé dans le vestiaire et nous a dit que la vidéo n’avait aucun intérêt, qu’on devait simplement se battre. C’est ce que l’on a fait en deuxième période. »

Trois victoires de suite à l’Ouest

Les Pistons pouvaient difficilement espérer meilleure manière de renverser la partie que ce tir à 3-points de Jaden Ivey, le lancer-franc bonus de la gagne en prime.

L’intéressé est un autre symbole de cette équipe de Detroit bien dans son basket après deux premières saisons à être balloté entre le poste de meneur et celui d’arrière, voire entre un rôle de titulaire et celui de remplaçant.

« On lui a fait savoir à quel point on avait confiance en lui, à quel point on l’estime et à quel point on compte sur lui » analyse J.B Bickerstaff. « Et c’est tout ce dont il avait besoin. Il avait besoin d’un groupe d’entraîneurs et de membres de la direction qui croient en lui, le soutiennent. Et ses coéquipiers le font chaque jour parce qu’il se défonce à l’entraînement. Nous voulions lui montrer cet amour et laisser son talent parler. On travaille là-dessus tous les jours, nous discutons et pas seulement de basketball, mais aussi de la vie pour montrer qu’on s’intéresse l’un à l’autre en tant qu’êtres humains, pas seulement comme collègues de travail. »

L’osmose enfin trouvée, les Pistons ne sont plus la risée de la ligue et pointent provisoirement à la 9e position de la conférence Est, synonyme de play-in. Une forme d’autant plus impressionnante dans un « road trip » de quatre matchs à l’Ouest, débuté par un 3-0 contre les Suns, les Lakers et donc les Kings.

« Il ne faut pas être suffisant, on sait maintenant ce dont on est capable » assène un Malik Beasley ambitieux. « On vient de battre trois très bonnes équipes, des équipes de playoffs à l’Ouest selon moi. On doit continuer de pousser et d’avancer, penser au match suivant. » Celui-ci aura lieu à Denver samedi, en guise de test supplémentaire pour savoir de quoi ces Pistons sont réellement faits.