Les Hawks ont mis le feu à la State Farm Arena avec un quatrième quart-temps parfait

On a rarement vu la State Farm Arena dans cet état. Réputée pour être l’une des salles les moins chaudes de NBA, l’antre des Hawks était pourtant surchauffée lors du dernier quart-temps face aux Bulls.

Il faut dire que l’équipe locale a réalisé un comeback épique, après avoir été menée tout le match et avoir accusée jusqu’à 21 points de retard dans le troisième quart-temps, au terme d’un quatrième quart-temps parfait.

50 points inscrits, une seule perte de balle

« Le quatrième quart-temps, c’était simplement du grand basket de notre part » explique Jalen Johnson, auteur de son record en carrière avec 30 points à 11/16 au tir et 15 rebonds. « Dans tous les domaines. On a pris soin du ballon, on a couru en contre-attaque, on a fait des stops. Si on fait des stops et qu’on joue la contre-attaque, c’est dur pour l’adversaire d’être physique et on a fait du bon travail pour s’ajuster à l’impact physique du match. »

L’ailier fort a ainsi été énorme dans ce dernier quart globalement remporté 50-25 par son équipe, avec des rebonds offensifs à la pelle et une seule balle perdue en 12 minutes, après 11 « turnovers » les trois premiers quart-temps.

« Parfois, durant les matchs, on essaie d’impliquer différents gars, sur différentes actions, qu’on ne ferait pas forcément dans le quatrième quart-temps, quand c’est serré et tendu » détaille Trae Young sur cette propreté dans le final. « C’est un problème pour certaines équipes, et c’est parfois notre problème, mais c’est une bonne chose. On apprend toujours mais on sait quand il est temps de se concentrer et de ralentir pour obtenir de bons tirs. On a fait ça dans le quatrième quart-temps, en faisant en sorte d’obtenir des tirs, et de ne pas perdre le ballon. »

Avec 16 victoires pour 15 défaites, les Hawks sont en tout cas aux portes du Top 6 à l’Est, et ils ont bien profité de l’ambiance festive de leur State Farm Arena…

Besoin de la moindre goutte d’énergie

« C’était énorme. Le lendemain de Noël, le soutien des fans, on l’a senti dans le quatrième quart-temps. Lors de notre comeback, on a senti leur énergie. On veut arrêter les adversaires pour nous, mais aussi pour toute la salle » confirme Jalen Johnson, qui fait le même constat que Quin Snyder, son coach. « Il n’y avait pas grand-chose sur lequel s’enthousiasmer pendant une bonne partie du match. On a connu des absences, ils mettaient des tirs, la balle nous glissait des mains… Mais le public, quand on en a eu le plus besoin, il était là. Pour moi, c’est clairement l’histoire du match car ça nous a donné de l’énergie et on avait besoin de la moindre goutte d’énergie. »

Même si leur bilan est tout juste équilibré, Zaccharie Risacher et ses coéquipiers font ainsi plaisir à leurs fans. Ils se battent, ils sont capables de renverser des rencontres et ils ont gagné le coeur de leurs supporters.

« Quand on est revenu dans le match, qu’on a mis des tirs… J’ai toujours pensé qu’il fallait offrir aux fans de quoi s’enthousiasmer. On a commencé à le faire dans le quatrième quart-temps, ils ont donné de la voix et ils nous ont donné un momentum. On s’est nourris de ça, mais aussi les uns des autres » conclut ainsi Trae Young.