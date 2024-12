Dans la liste des accomplissements de Shai Gilgeous-Alexander, passé maître dans l’art de la régularité, jamais la star du Thunder n’avait inscrit 40 points deux matchs de rang. C’est désormais chose faite et de quelle manière. Jeudi à Indiana, « SGA » a signé une des plus belles performances individuelles de ce début de saison, avec une ligne de statistiques exceptionnelle : 45 points à 15/22 au tir, 7 rebonds et 8 passes décisives.

Surtout, son explosion au scoring était nécessaire pour que le Thunder vienne à bout de coriaces Pacers, qui ont mené une large partie du match avant de céder face au héros du soir.

L’excellence dans la constance est un mot d’ordre pour Shai Gilgeous-Alexander. Cela va jusqu’à le desservir, lui qui n’a pas forcément l’aura d’autres superstars, plus habituées aux cartons qui attirent la lumière et les louanges. Cette saison, le Canadien a passé un nouveau cap à cet égard, avec une deuxième sortie à 45 points, son record en carrière, après celle contre les Clippers le 11 novembre. « Malheureusement, ce genre de match me laisse indifférent quand il joue comme ça, parce que cela arrive assez souvent » en souriait Jalen Williams en conférence de presse. « Il est tombé dans la catégorie où il est attendu qu’il joue à ce niveau, mais dans le même temps, on savoure cela aussi. »

13/14 au tir entre le deuxième et le quatrième quart-temps

La soirée n’avait pourtant pas débuté idéalement pour Shai Gilgeous-Alexander, ni pour tout Oklahoma City. Indiana avait réussi, en partie grâce à l’utilisation de la défense de zone par séquences, à limiter le Thunder à 7/27 au tir dans le premier quart-temps, et « SGA » à 2/8. Juste de quoi piquer au vif le joueur de 26 ans et le laisser comprendre comment s’ajuster. « Ils ont joué bien plus vite que nous dans le premier quart-temps, et je voulais atteindre ce niveau d’intensité » a-t-il expliqué. « Une fois que nous les avons arrêtés sur plusieurs possessions et que l’on a pu jouer en transition, j’ai pu jouer vite, aller vers le cercle et être agressif. »

La suite, c’est un quasi-parfait 13/14 au tir, dont 7/7 dans le deuxième quart-temps et 9/9 aux lancers-francs.

« Shai a été extraordinaire, son match était un chef-d’œuvre » se réjouit Mark Daigneault. « Il a joué à son propre rythme toute la soirée. Il a été en contrôle complet de la partie. Il a débuté le match par un 2/8 mais le plus important, c’est que sa confiance est totalement inébranlable. Cela lui vient de son travail et de son éthique de travail, c’est une grande source de confiance pour lui. Il n’est jamais perturbé par un début de match timide ou par la manière dont il est défendu. Il reste incroyablement constant, il comprend ce à quoi le match va ressembler. »

Offensif et décisif

Signe de sa progression constante, Shai Gilgeous-Alexander a plié la rencontre sur une action jusque-là peu commune de sa part : un tir à 3-points en sortie de dribble, et malgré une bonne défense pour contester sa tentative.

« C’est tombé dedans parce que j’ai tenté ce tir » a expliqué l’ancien Clipper. « Par le passé, j’aurais probablement été découragé après avoir raté un tir comme ça, et je n’aurais pas pris ce shoot. Mais j’aime à penser que j’ai un peu grandi, suffisamment pour faire confiance en mon travail, prendre mes tirs et cela a payé. »

Une arme de plus à son arsenal déjà très complet alliée à un instinct de tueur naturel en fin de rencontre, cela fait beaucoup d’arguments dans la discussion au titre de MVP autour duquel il tourne depuis deux ans.

« Mon coach Nate Mitchell (assistant de la sélection canadienne, ndlr) me parle de scorer de plein de façons différentes et d’être ainsi difficile à défendre » décryptait-il. « Il m’a envoyé ces derniers jours des clips de Tracy McGrady, Kobe Bryant, Carmelo Anthony et ces joueurs étaient très complets dans leur façon de scorer. C’est quelque chose que j’essaie de maîtriser, de cocher toutes les cases en attaque. Cela ne viendra peut-être pas chaque soir, mais je vais progresser. J’imagine que c’est ce que l’on a vu ce soir. » Les Pacers ont bien payé pour voir.