Puma lance la Scoot Zeros II

On n’est peut-être pas encore sur le flop mais Scoot Henderson, malgré son tir décisif hier soir, n’est pour l’instant pas à la hauteur des attentes depuis son arrivée aux Blazers. Présenté comme un futur « franchise player », presque en mesure de concurrencer un Victor Wembanyama pour la première place de la Draft 2023, le meneur sophomore peine finalement à franchir le pas.

Malgré ce début de carrière poussif, Puma continue de lui faire confiance et vient même de sortir une toute nouvelle Scoot Zeros II, son deuxième modèle signature. L’effet « flamme » sur l’empeigne est toujours présent, accompagné de nouveaux motifs et la semelle reprend celle de la ligne MB de LaMelo Ball, en NitroFoam.

Le premier coloris « 2K » ne passe pas inaperçu en ressortant en dépareillé, en bleu, vert, noir et blanc sur la chaussure gauche, et rose, bleu et blanc sur la chaussure droite.

La Scoot Zeros II « 2K » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.