Un premier tir de la gagne pour Scoot Henderson

« Moi toi, moi toi. » Voilà le nom de code du jeu à deux entre Scoot Henderson et Deandre Ayton. Dans les dernières secondes de la partie face au Jazz, le meneur de jeu des Blazers a entendu son pivot le réclamer.

Lauri Markkanen venait de planter un gros tir à 3-points pour égaliser (120-120). Anfernee Simons (8 points à 3/12 aux tirs) sur le banc durant le « money time », Scoot Henderson a remonté le ballon dans l’intention de faire la différence. « J’allais finir par prendre le dernier tir de toute façon. J’avais le ballon dans les mains », raconte le joueur de 20 ans, assurant avoir pris cette décision lui-même.

Après avoir profité de l’écran de son pivot, Scoot Henderson pensait initialement aller jusqu’au cercle. Mais Walker Kessler lui a bloqué l’accès.

Alors le meneur de jeu s’est arrêté, a pivoté et envoyé un « fadeaway » très compliqué, car contesté par Isaiah Collier. « J’ai juste fait une petite pause et puis j’ai fait un ‘fade’. On rêve de ce genre d’actions. »

« J’ai apprécié sa confiance. J’ai apprécié ce tir. J’ai décidé de ne pas demander de temps-mort et de laisser le jeu se poursuivre, le public étant derrière nous », justifie Nate Bjorkgren, qui officiait comme « head coach » à la place de Chauncey Billups, absent en raison des funérailles de sa grand-mère.

La confiance toujours là

Avec ses 27 points en sortie de banc, Deni Avdija aurait fait un beau candidat pour prendre ce dernier tir. Il s’est contenté de rester en périphérie sur cette dernière action, après avoir réclamé le ballon. « Scoot a beaucoup de confiance en lui et qu’il sait où il veut aller sur le terrain. Je suis très heureux pour lui parce qu’il travaille sans relâche. Quand je le vois réussir ce gros tir avec confiance, c’est ce dont un joueur a besoin », juge-t-il.

Il faut dire que ce geste décisif intervient à l’issue d’une séquence noire dans la jeune carrière du meneur de jeu. Sur ses six matchs précédents, il tournait à un peu moins 9 points de moyenne avec moins de 30% aux tirs…

Beaucoup plus inspiré cette nuit, il a signé son premier double-double de l’année avec 18 points (6/12 aux tirs) et 10 passes, avec un seul ballon perdu. « C’était la meilleure situation possible pour moi. C’était sympa, sympa de jouer ce match dans l’ensemble. Je ne pense pas que je me sois senti différent. On m’a simplement mis en situation de faire le jeu », résume-t-il.

Tout en minimisant l’idée d’avoir besoin d’un grand match pour reprendre confiance. « Je n’ai besoin de rien. J’ai besoin de ma famille, de mon soutien et de Dieu. Tout le reste sera fait de hauts et de bas de toute façon. Je ne pense donc pas avoir besoin d’un match comme celui-ci. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.