Dennis Schröder doit trouver ses marques à Golden State

Il y a deux semaines, Dennis Schröder était transféré aux Warriors et, après quatre matchs, on ne peut pas dire qu’il semble particulièrement à l’aise sous ses nouvelles couleurs : 8.5 points et 4.0 passes en 27 minutes, à seulement 28% au shoot (dont 24% à 3-points)…

Promu titulaire par Steve Kerr dès son arrivée à Golden State, le meneur allemand doit notamment s’habituer à deux nouveaux coéquipiers pour le moins particuliers que sont Stephen Curry et Draymond Green. Lui qui, par le passé, avait pu expérimenter la même chose, ou presque, du côté des Lakers avec LeBron James et Anthony Davis.

« Quand vous avez deux Hall of Famers à vos côtés, vous ne voulez rien leur enlever » détaille-t-il chez Andscape. « Vous devez juste vous adapter. Ils veulent que je m’intègre bien sûr, mais je dois aussi jouer à ma façon et, pour combiner les deux, nous devons continuer de travailler dessus. Mais nous devons aussi gagner des matchs… J’ai déjà vécu ça à Los Angeles, c’est-à-dire que vous savez que LeBron James est sur le terrain et c’est pareil ici, avec Stephen Curry qui est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Draymond Green, c’est encore différent, mais je dois toujours jouer mon propre jeu. Si je suis à l’aise, vous savez ce que je peux apporter des deux côtés du terrain. Mais je dois me sentir à l’aise et, quand ce sera le cas, ça va changer. »

Sa famille est restée à Brooklyn

Loin de sa famille, qui se trouve toujours à Brooklyn, Dennis Schröder n’est donc pas non plus à l’aise en dehors des parquets, de quoi compliquer davantage son intégration chez les Warriors. Néanmoins, le joueur de 31 ans en a vu d’autres et il garde la tête froide, en plus de recevoir la confiance de ses coéquipiers.

« Nous voulons qu’il soit aussi agressif qu’à Brooklyn [près de 18 points et 7 passes de moyenne, ndlr] » assure par exemple Stephen Curry. « C’est ce qui va nous aider encore plus et je sais qu’il le sait. Donc j’ai hâte de le voir continuer de s’améliorer. »

« Il doit savoir que nous avons confiance en lui » déclare quant à lui Draymond Green. « C’est quelque chose de difficile, surtout quand vous arrivez dans une équipe comme ça. Avec Stephen Curry, vous allez naturellement vous mettre en retrait, mais ce que nous voulons de Dennis, c’est qu’il aille de l’avant. »

Avec un important passage à domicile d’une dizaine de jours à venir à compter de ce week-end, Dennis Schröder aura en tout cas la possibilité de se remettre la tête à l’endroit à domicile, pour bien commencer l’année 2025 et enfin lancer pour de bon son histoire avec Golden State.

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * All Teams 27 33 43.4 37.1 87.9 0.1 2.6 2.7 6.2 2.6 1.1 2.5 0.2 17.0 2024-25 * BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2024-25 * GOS 4 27 28.2 23.5 80.0 0.0 1.5 1.5 4.0 3.8 0.8 2.0 0.2 8.5 Total 794 28 43.4 34.4 83.8 0.4 2.5 2.9 4.9 2.1 0.8 2.3 0.1 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.