Victor Wembanyama avait un gros appétit pour son premier Noël

Wilt Chamberlain (45) et Tracy McGrady (43). Tels sont les joueurs qui, dans l’histoire, ont marqué plus de points que Victor Wembanyama pour leur premier « Christmas Day ». Plus globalement, ils ne sont que deux à avoir cumulé au moins 40 points et 15 rebonds à Noël : Wilt Chamberlain (par deux fois) et Nikola Jokic.

Autant dire que, pour son premier match disputé un 25 décembre, « Wemby » a fait très, très fort. Même si cela n’a pas empêché les Spurs de s’incliner face aux Knicks au Madison Square Garden…

« Je ne connais pas vraiment l’histoire du Christmas Day » admet toutefois le Français, qui affiche plus de 32 points, 10 rebonds et 6 contres de moyenne depuis cinq matchs… « Je repense juste au match et je me dis que nous n’étions pas loin de gagner, mais qu’on s’est relâchés sur certains aspects du jeu par moments… »

Les Knicks impressionnés

Avec ses 41 points (à 17/25 au tir dont 6/9 derrière la ligne à 3-points), Mikal Bridges a forcément reçu les louanges de ses coéquipiers… qui n’ont toutefois pas manquer de saluer la performance de leur adversaire français.

« Mon Dieu… Il est juste différent » réagit Josh Hart, impressionné par la hauteur à laquelle peut shooter son adversaire et sa faculté à convertir ses tirs. « La ligue sera entre de bonnes mains une fois que les anciens comme LeBron James ou Kevin Durant auront pris leur retraite. »

« Il utilise ce que Dieu lui a donné » ajoute Karl-Anthony Towns, pas mal gêné par la défense de son adversaire du jour. « C’est ce qui fait de lui un défenseur si spécial, en plus de sa capacité à pouvoir couvrir beaucoup d’espace. Il est athlétique donc il peut se déplacer rapidement et se positionner où il le souhaite. Il est aussi suffisamment grand pour changer les trajectoires de shoot. Dieu l’a béni. »

Des regrets, mais du positif

Particulièrement brûlant à partir du deuxième quart-temps, Victor Wembanyama aura fait la totale à ses défenseurs mais cela n’aura donc pas suffi puisque San Antonio a craqué sur la fin. À son plus grand regret.

« Je ne crois pas que c’était un match de momentum, mais un match où il fallait être des chiens » détaille-t-il d’abord. « Quand le chrono a commencé à arriver dans les cinq puis trois dernières minutes, nous les avons laissés prendre des rebonds et nous bouger un peu trop. Ils ne nous ont pas battus car ils ont mieux joué. Ça a juste prouvé que nous n’étions pas encore prêts. On s’en rapproche, mais c’est quelque chose que l’on doit actionner car je suis sûr que l’on va voir que ça fonctionne et nous allons devenir accros à cette manière de jouer. Ça demande juste beaucoup d’efforts, mais ça rapporte aussi gros. »

Son coach par intérim, Mitch Johnson, se montrait lui bien plus flatteur en conférence de presse.

« Il a fait du bon boulot pour imposer sa volonté et son empreinte sur le match » concède l’assistant de Gregg Popovich. « Il a su être solide pour attraper le ballon puis finir ou attaquer le cercle. Bien sûr, il a aussi inscrit quelques tirs et fait le travail en défense. Mais j’ai trouvé que nous étions connectés collectivement et, parfois, ça a permis à ses qualités individuelles de ressortir en attaque. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 24 33 47.7 35.6 87.7 1.9 8.0 9.9 3.9 2.0 1.1 3.6 4.0 24.8 Total 95 30 46.8 33.6 81.4 2.2 8.3 10.5 3.9 2.1 1.2 3.6 3.7 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.