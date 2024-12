LeBron James impressionné à son tour par Cade Cunningham

Après trois années au purgatoire, Cade Cunningham est-il enfin le joueur que tout le monde attendait en NBA ?

Certes, il perd toujours beaucoup de ballons, mais au sein d’une équipe mieux construite, et qui lui offre plus d’espace pour attaquer les défenses adverses, il pèse comme jamais. À l’image d’un Luka Doncic auquel il a souvent été comparé, par sa combinaison taille/création, il semble parfois trop puissant pour ses opposants.

« Il est simplement trop grand » expliquait LeBron James après la victoire des Pistons à la Crypto.com Arena. « Il a de larges épaules, des jambes puissantes et il sait exactement ce qu’il fait. Et il le fait. C’est vraiment un joueur solide. Très, très solide. Il a vraiment progressé et puis, cette année, il est en bonne santé. »

Cade Cunningham n’a pourtant pas été spécialement adroit face aux Lakers, avec 20 points à 9/25 au tir, pour aller avec ses 10 passes décisives. Mais les Pistons ont remporté un deuxième match de suite, après leur succès à Phoenix.

Quasiment déjà autant de victoires que l’an passé…

Avec 13 victoires pour 17 défaites, l’équipe du Michigan est donc actuellement dans le Top 10 de la conférence Est. Un vrai changement par rapport à l’an passé, quand le club avait remporté 14 matchs sur toute la saison…

À ce rythme, Cade Cunningham pourrait goûter au All-Star Game, quatre ans après avoir été 1er choix de la Draft.

« C’est mon frère. Je n’ai que de l’amour pour lui. Je le connais depuis qu’il est au lycée et il a toujours été en avance sur les autres. C’est un meneur de jeu de grande taille qui tourne à quoi ? Plus de 20 points et 10 passes ? », commentait Kevin Durant il y a quelques jours. « C’est son année pour être All-Star et franchir un cap. C’est toujours un plaisir de jouer contre lui car on se bat. Il ne me voit pas comme le grand ancien qu’il faut ménager. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 26 36 45.3 37.3 78.8 1.1 5.9 7.0 9.7 2.8 0.9 4.5 0.9 23.9 Total 164 34 43.6 33.7 84.4 0.8 4.6 5.4 7.0 2.8 1.0 3.7 0.6 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.