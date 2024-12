Josh Giddey reste au cœur du projet de Billy Donovan pour les Bulls

À l’infirmerie depuis quelques matchs, Josh Giddey n’a pas explosé cette saison avec les Bulls. Toujours plombé par sa maladresse extérieure et sa défense, l’Australien ne s’est pas imposé comme le futur de Chicago.

« J’ai vraiment l’impression qu’il y a une courbe d’apprentissage pour lui, avec notre équipe, parce que l’une de ses forces principales, c’est sa qualité de passe » explique Billy Donovan, son coach. « La défense, il a progressé au fil des matchs. Les cinq ou six matchs avant sa blessure, il pesait vraiment sur l’équipe de façon positive, alors qu’il commençait à comprendre les choses, et donc je suis certain qu’il peut être une pièce important pour nous. »

Récupéré en amont de la saison du côté d’Oklahoma City, en échange d’Alex Caruso, Josh Giddey (22 ans, 2m03) sera « free agent » protégé à l’issue de la saison. Et les Bulls vont donc devoir décider s’ils le gardent, ou pas…

« Comme je l’ai dit, avant sa blessure, il créait beaucoup de bons tirs pour Coby (White), Zach (LaVine) ou Nikola (Vucevic), ainsi que beaucoup de nos joueurs sur les extérieurs » continue Billy Donovan. « Et je pense vraiment que pour les arrières dont la principale force est la passe, quand ils arrivent dans une nouvelle situation, ça prend vraiment du temps autres joueurs pour s’ajuster à ce qu’il fait, et inversement » continue Billy Donovan.

Mais l’entraîneur maintient qu’il y a du progrès, et qu’il l’avait bien vu avant la blessure de son joueur.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 27 27 45.2 32.7 71.0 1.2 5.2 6.4 6.9 1.5 1.0 2.7 0.4 11.9 Total 237 29 46.3 31.2 74.6 1.6 5.6 7.2 5.9 1.6 0.8 2.6 0.5 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.