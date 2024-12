Le MVP de la nuit | Josh Giddey reprend ses bonnes habitudes

Ce n’est pas tous les soirs que Nikola Vucevic décolle (de quelques centimètres) pour une passe lobée mais cette nuit, face aux Nets, le Monténégrin a été gavé de bons ballons par Josh Giddey.

L’ancien meneur du Thunder a encore beaucoup gâché (5 balles perdues) et beaucoup manqué la cible (1 sur 8 à 3-points), mais il signe son premier triple-double avec les Bulls : 20 points, 13 rebonds et 11 passes. C’est son 12e en carrière, et ça va lui faire du bien au moral après un premier quart de saison mitigé.

« C’était sympa » réagit l’Australien à propos de sa performance. « Les gars m’ont facilité les choses. On a joué comme il fallait. J’ai été capable de jouer vers l’avant. Les gars ont mis leurs tirs, ils sont allés au cercle. On l’a fait ensemble, et cela devra être comme ça chaque soir. »

De meilleurs automatismes

Présent au rebond, Josh Giddey s’est comporté comme rampe de lancement face à des Nets à court de jus, mais c’est aussi lui qui a bien combiné sur le pick-and-roll ou pick-and-pop avec Nikola Vucevic. Pour Stacey King, qui commente les matches des Bulls, les joueurs commencent à mieux cerner le type de meneur qu’est Josh Giddey.

« Les automatismes commencent à être vraiment bien. Ils commencent à comprendre le moment où il va dribbler et le moment où il va faire les passes, et leurs mains sont prêtes » explique l’ancien coéquipier de Michael Jordan.

Cette nuit, outre Nikola Vucevic, Matas Buzelis (20 points) a été celui qui a le mieux lu le jeu du meneur australien, que ce soit sur jeu rapide ou dans ses placements à 3-points. En allant le chercher à OKC, les dirigeants voulaient apporter de la créativité, et cette nuit, Billy Donovan a aligné, ensemble, pendant quelques minutes Josh Giddey et Lonzo Ball, et ça demande à être testé face à un adversaire d’un autre calibre.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 21 27 43.8 36.1 71.7 1.3 4.7 6.0 6.7 1.6 0.8 2.4 0.4 11.7 Total 231 29 46.2 31.5 74.8 1.7 5.5 7.2 5.8 1.6 0.8 2.6 0.5 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.