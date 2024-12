Les Knicks veulent faire revenir Matt Ryan

Obligés de se montrer créatifs pour compléter leur effectif, les Knicks continuent de jongler avec les contrats, et c’est notamment Matt Ryan qui sert de variable d’ajustement…

Le shooteur de 27 ans avait ainsi été signé pour compléter l’effectif, en début de saison. Ces derniers jours, il a toutefois été coupé, afin de permettre à la franchise d’offrir un bail à Landry Shamet, de retour en forme.

Mais selon Michael Scotto, de Hoopshype, ça ne signifie pas que son aventure à « Big Apple » est terminée. L’ancien joueur des Celtics, des Lakers, des Wolves et des Pelicans devrait ainsi revenir aux Knicks via un « two-way contract », la franchise de New York coupant Boo Buie afin de pouvoir offrir son bail à Matt Ryan.

Le jeu des chaises musicales continue donc, mais Matt Ryan finit toujours par avoir une chaise où s’asseoir.

Pour autant, il ne fait pas vraiment partie de la rotation de Tom Thibodeau, n’entrant en jeu que lorsque l’écart est conséquent. Il n’a ainsi participé qu’à 9 matchs cette saison, avec une pointe à 8 points face aux Pelicans.

Matt Ryan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 1 5 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2022-23 * All Teams 34 9 37.0 38.1 83.3 0.1 0.6 0.8 0.5 0.8 0.1 0.2 0.0 3.6 2022-23 * MIN 22 8 42.4 38.8 85.7 0.1 0.5 0.5 0.5 0.6 0.1 0.2 0.0 3.4 2022-23 * LAL 12 11 30.6 37.1 80.0 0.2 1.0 1.2 0.3 1.2 0.2 0.2 0.0 3.9 2023-24 NOP 28 14 43.4 45.1 92.9 0.2 1.2 1.4 0.6 1.1 0.2 0.7 0.0 5.4 2024-25 NYK 9 5 28.6 21.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 1.7 Total 72 10 38.9 39.7 88.5 0.1 0.8 0.9 0.5 0.8 0.2 0.4 0.0 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.