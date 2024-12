Les Suns cherchent à se séparer de Jusuf Nurkic…

Portés par la « clutchitude » de Kevin Durant en début de saison, les Suns avaient démarré fort. Sauf que les blessures de l’ailier ont cassé le rythme de l’équipe… qui n’arrive pas à rebondir, et enchaîne les désillusions.

Les troupes de Mike Budenholzer viennent ainsi de subir trois défaites de rang et se retrouvent à peine à l’équilibre (14 victoires – 14 défaites). Surtout, elles sont sorties du Top 10 de l’Ouest…

De quoi déclencher les grandes manœuvres ? Selon The Arizona Republic, le GM James Jones fait ainsi chauffer les téléphones, en continuant à discuter d’un échange entre Bradley Beal et Jimmy Butler, même si la « no-trade clause » (qui lui permet de refuser tout transfert) du premier rend l’affaire complexe et aléatoire.

Nikola Vucevic ou Jonas Valanciunas dans le viseur ?

L’autre joueur qui semble sur la sellette, c’est Jusuf Nurkic. Le pivot bosnien avait perdu du poids et mis l’accent sur le 3-points cet été, afin de se préparer à un rôle de « stretch five » qui colle au jeu de Mike Budenholzer.

Le problème, c’est qu’il a bien du mal à se montrer efficace dans ce rôle, et qu’il perd beaucoup de ballons. Les Suns aimeraient donc bien l’échanger contre un autre pivot, mais ça ne sera pas simple non plus. Peut-il permettre de mettre la main sur Nikola Vucevic ou Jonas Valanciunas, qui seraient tous les deux sur le marché ?

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.2 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.2 7.1 10.3 3.1 3.6 1.2 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.2 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHX 76 27 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHX 21 25 45.5 29.4 69.8 1.9 7.7 9.6 1.7 3.1 1.0 2.3 0.7 9.1 Total 559 25 50.2 28.0 66.8 2.6 6.4 9.0 2.5 3.2 0.9 2.2 1.1 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.