Dru Smith encore blessé pour toute la saison…

Bis repetita pour Dru Smith. À peine revenu d’une blessure au genou qui l’avait tenu éloigné des parquets pendant près d’un an, voilà que le joueur du Heat s’est de nouveau blessé grièvement, lundi. Cette fois, ESPN annonce qu’il s’agit d’une déchirure du tendon d’Achille…

Une terrible nouvelle pour la franchise mais surtout pour l’arrière qui, à l’approche de ses 27 ans (il les aura à la fin du mois), était parvenu à se (re)faire une place dans la rotation d’Erik Spoelstra à Miami. Affichant 8.2 points, 2.6 rebonds, 2.0 passes et 2.0 interceptions de moyenne (à 56% à 3-points) depuis début décembre.

Keshad Johnson en profite…

Non drafté à sa sortie de Missouri en 2021, Dru Smith ne rejouera évidemment pas de la saison et il en reprend pour plusieurs longs mois de convalescence. Pourtant, il semblait une fois de plus bien parti pour décrocher un vrai contrat avec le Heat mais, à sa place, c’est Keshad Johnson qui l’obtient, nous apprend toujours ESPN.

En l’occurrence, cet ailier de 23 ans est signé pour deux ans par les dirigeants floridiens, ne disposant jusqu’ici que d’un « two-way contract ».

Avec 21.2 points et 8.3 rebonds de moyenne en G-League, il a réussi à convaincre Miami de lui laisser sa chance.

Dru Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 * All Teams 15 11 40.0 26.3 100.0 0.1 1.5 1.6 1.5 1.5 0.7 0.2 0.3 2.9 2022-23 * BRK 10 9 41.9 30.8 100.0 0.1 1.4 1.5 1.7 1.3 0.6 0.2 0.1 3.3 2022-23 * MIA 5 13 35.7 16.7 0.0 0.2 1.6 1.8 1.0 2.0 0.8 0.2 0.6 2.2 2023-24 MIA 9 15 45.5 41.2 100.0 0.7 0.9 1.6 1.6 1.3 1.0 0.6 0.3 4.3 2024-25 MIA 14 19 50.8 53.3 76.9 0.9 1.7 2.6 1.6 2.1 1.5 1.2 0.4 6.3 Total 38 15 46.0 42.4 83.3 0.5 1.4 1.9 1.6 1.7 1.1 0.7 0.3 4.5

