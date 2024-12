Dru Smith, la (nouvelle) surprise du Heat

Duncan Robinson, Haywood Highsmith, ou ces dernières années Max Strus, Gabe Vincent, jusqu’à Udonis Haslem. Le Heat s’est fait la spécialité de trouver parmi les joueurs non draftés des profils mis en couveuse avant de devenir de vraies pièces de l’effectif. Miami pourrait bien avoir réussi son coup une nouvelle fois, avec Dru Smith. L’arrière s’est imposé la semaine passée dans le plan de jeu d’Erik Spoelstra et gagne en confiance.

Dimanche face aux Cavaliers, il a vécu une soirée pas comme les autres. La saison passée, Dru Smith s’était gravement blessé sur le parquet de Cleveland, une rupture complète d’un ligament du genou qui l’avait privé de la suite de son « two-way contract ». Mais les dirigeants floridiens n’ont pas hésité à lui redonner une chance cette saison, jusqu’à se montrer décisif contre la franchise de l’Ohio dimanche. « Je pense que la boucle est bouclée, cela fait du bien d’avoir ces moments » a pu se féliciter l’un des héros du soir en conférence de presse.

Décisif contre les Cavaliers pour boucler la boucle

Le joueur de 26 ans a disputé l’intégralité du quatrième quart-temps contre les Cavaliers, terminant meilleur marqueur du Heat sur la période avec 11 points à 4/6 dont 3/4 de loin.

Une action résume tout son impact en sortie de banc : alors que les visiteurs s’accrochent, à dix points et un peu moins de cinq minutes de la fin, Dru Smith prend un premier, puis un deuxième rebond offensif du haut de son 1 mètre 90, avant de frapper à 3-points dans le corner.

« C’est le genre de choses qu’il fait » a ainsi pu apprécié son coach, Erik Spoelstra, en conférence de presse. « Quand vous classez des actions comme des actions qui font gagner, c’est compliqué parce que cela peut être un rebond offensif, parfois une simple coupe vers le cercle, un ballon dévié, une interception, une bonne défense, une rotation… Parfois elles se remarquent sur la feuille de statistiques, mais très souvent non. La possession de Dru, c’en était une où tout le monde a pu se dire : ‘Ça, c’est du basket qui fait gagner’. »

Un des « lapins Duracell » du banc du Heat

Un bel hommage pour un joueur qui n’a même pas encore un casier à son nom dans le vestiaire du Heat, « two-way contract » oblige. Le reste de l’effectif l’a pourtant déjà pleinement adopté.

« Quelle est la raison qui nous fait enchaîner les victoires ? Dru Smith » a réagi un Bam Adebayo mi-amusé, mi-premier degré. « Dru et Haywood Highsmith sont comme nos lapins Duracell. Quand Dru entre sur le parquet, il change un match défensivement. Mais ce n’est pas qu’en défense, ils sont là au bon endroit au bon moment. »

Depuis son retour dans la rotation d’Erik Spoelstra le 2 décembre dernier, alors que le Heat cherchait désespérément des solutions pour retrouver de l’équilibre et de la constance, Miami a remporté trois de ses quatre derniers matchs. Et Dru Smith reste sur deux sorties à 29 et 26 minutes de temps de jeu, devant des joueurs pourtant normalement plus « établis » comme Jaime Jaquez Jr, Nikola Jovic ou encore Alec Burks.

Dru Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 * All Teams 15 11 40.0 26.3 100.0 0.1 1.5 1.6 1.5 1.5 0.7 0.2 0.3 2.9 2022-23 * BRK 10 9 41.9 30.8 100.0 0.1 1.4 1.5 1.7 1.3 0.6 0.2 0.1 3.3 2022-23 * MIA 5 13 35.7 16.7 0.0 0.2 1.6 1.8 1.0 2.0 0.8 0.2 0.6 2.2 2023-24 MIA 9 15 45.5 41.2 100.0 0.7 0.9 1.6 1.6 1.3 1.0 0.6 0.3 4.3 2024-25 MIA 9 16 48.6 52.9 0.0 1.1 2.0 3.1 1.4 1.6 0.9 1.0 0.6 4.8 Total 33 13 44.2 39.6 100.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.5 0.8 0.5 0.4 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.