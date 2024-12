La NBA hausse le ton avec une amende gonflée pour Anthony Edwards

« Putain c’est terrible. Chacun d’entre eux, à part l’arbitre femme. Mais les deux autres gars… Terrible. Ils n’expliquent pas pourquoi ils sifflent un truc, n’en sifflent pas un autre, c’était terrible. Ils ne veulent pas échanger avec mon coach, ni avec moi. J’ai juste dit un truc à l’arbitre et il m’a mis une technique. Et cet enfoiré a ensuite dit à l’un de mes coéquipiers que si j’avais dit que l’arbitrage « en général » était mauvais, il ne m’aurait pas donné de technique… Ils sont juste trop sensibles, en plus d’être mauvais. Ils me pénalisent, Julius Randle et moi, parce qu’on est plus costauds que nos adversaires chaque soir. On ne siffle rien pour nous. Ce soir, c’était vraiment nul. Golden State recevait des fautes lorsqu’on effleurait leurs joueurs, et nous, on a rien eu ».

Anthony Edwards a encore du mal à contenir sa frustration après la défaite samedi, face à Golden State. L’arrière des Wolves n’a pas pu s’empêcher de tirer à boulets rouges sur le corps arbitral du match, du moins deux d’entre eux, leur reprochant notamment de manquer d’équité dans leurs coups de sifflet… alors que son équipe a bénéficié de 25 lancer-francs contre 23 pour Golden State.

La frustration déborde

Julius Randle est d’ailleurs celui qui s’est le plus présenté sur la ligne de réparation sur ce match avec neuf passages et les Wolves ont commis 18 fautes sur la rencontre, contre 23 pour les Warriors.

Surtout, la NBA est obligé de rappeler Anthony Edwards à son devoir d’exemplarité lors de ses prises de paroles publiques, vis-à-vis du jeune public notamment. Son langage un peu trop fleuri a tendance à irriter la ligue qui lui avait déjà infligé deux amendes récemment, une de 25 000 dollars pour une sortie similaire il y a deux semaines, et une de 35 000 dollars pour avoir adressé un doigt d’honneur à un fan de Sacramento le mois dernier.

Cette fois, la ligue a donc décidé de frapper plus fort en lui infligeant une amende gonflée de 75 000 dollars pour « langage grossier et inapproprié », en espérant que celle-ci saura calmer les ardeurs de l’un des joueurs amenés à incarner le visage de la NBA dans le futur. Même si la mauvaise passe de son équipe ne va certainement pas aider…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 27 36 44.8 42.1 80.5 0.6 4.8 5.4 4.0 2.0 1.3 3.0 0.6 25.6 Total 329 35 44.6 36.1 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.4 2.8 0.6 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.