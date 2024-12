Les premières images de la Luka 3 « Mavericks »

Voilà déjà six ans que le phénomène Luka Doncic régale la NBA. Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid, le meneur slovène a été à la hauteur des immenses attentes des Mavericks, qui ont vu en lui le successeur de Dirk Nowitzki.

Depuis trois ans, le chef d’orchestre de Dallas a aussi le plaisir de porter sa propre ligne signature en collaboration avec Jordan Brand. Et comme chaque année, un coloris est dédié aux Mavericks. La Jordan Luka 3 « Mavericks » ne devrait donc plus tarder à investir le marché mondial. Les premiers clichés du modèle sont en tout cas sortis.

Si la tige en noir et blanc reste sur le thème principal du sport automobile développé sur cette troisième chaussure signature, avec notamment une zone à damiers, on distingue deux tons bleu similaires à ceux de la franchise texane, sur l’Isoplate, les œillets en TPU et pour faire ressortir le « Jumpman » sur la languette.

La Jordan Luka 3 « Mavericks » ne dispose pas encore d’une date de sortie. Son prix est quant à lui annoncé à 130 dollars.

Notre verdict de la Jordan Luka 3 Comme lors du passage de la Luka 1 à la Luka 2, cette Jordan Luka 3 a su innover en gardant son ADN au niveau technique. Le thème du sport auto a permis de partir sur un nouveau design de la tige, plus affiné. Et le modèle s’est surtout doté d’une semelle extérieure à l’adhérence proche de la perfection. La mousse en Cushlon 3.0 assure quasiment le même dynamisme et la même réactivité que la semelle de la Luka 2, et les contours extérieurs de la semelle permettent d’effectuer les appuis les plus exigeants avec sécurité. La Jordan Luka 3 est-elle la chaussure signature de Luka Doncic la plus réussie ? Ce sera au grand public d’en juger, et au meneur slovène de faire aussi le maximum sur les terrains pour en faire la meilleure promotion.

(Via SneakerNews)