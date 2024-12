Programme du soir | Joel Embiid attend les Spurs

On suivra le duel entre le Magic et les Celtics (01h00) et bien sûr, celui entre les Sixers de Joel Embiid et les Spurs de Victor Wembanyama, qui se disputera au même moment, en direct sur beIN Sports 1…

À 01h30, Zaccharie Risacher et les Hawks reçoivent Rudy Gobert et les Wolves alors qu’on regardera aussi le match entre les Grizzlies et les Clippers (02h00), tout comme celui entre Nuggets et Suns (04h00, beIN Sports Max 4).

Sans oublier également celui qui verra s’affronter les Warriors et les Pacers, à suivre à partir de 04h00.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Houston

01h00 | Cleveland – Utah

01h00 | Orlando – Boston

01h00 | Philadelphie – San Antonio (beIN Sports 1)

01h30 | Atlanta – Minnesota

01h30 | Miami – Brooklyn

01h30 | New York – Toronto

02h00 | Chicago – Milwaukee

02h00 | Memphis – LA Clippers

02h00 | Oklahoma City – Washington

02h30 | Dallas – Portland

04h00 | Denver – Phoenix (beIN Sports Max 4)

04h00 | Golden State – Indiana

04h30 | LA Lakers – Detroit