Obi Toppin hausse le ton en défense

Il a d’abord cherché à le dépasser en dribble sur sa main gauche en partant ligne de fond. Mais voyant qu’Obi Toppin résistait, Kevin Durant l’a enfoncé au poste avant d’envoyer un « fadeaway » sur un pied. La superstar des Suns inscrivait là sans doute son tir le plus compliqué de la soirée face aux Pacers.

Il ne s’agissait que d’une action, au cœur d’une éruption à 37 points de la part de « KD », défendu la plupart du temps par Pascal Siakam. Il n’empêche qu’elle démontre les progrès défensifs de l’intérieur remplaçant des Pacers.

Connu depuis ses débuts dans la Grande Ligue pour son jeu d’attaque, Obi Toppin doit répondre présent de l’autre côté du terrain. Rick Carlisle et son staff, en particulier les assistants Jim Boylen et Jenny Boucek, en ont fait une priorité pour lui.

« J’essaie de relever tous les défis, qu’il s’agisse de garder des joueurs comme KD ou d’autres. Jim et Jenny travaillent toujours avec moi pour que je devienne un meilleur joueur », rapporte l’ailier fort de 26 ans. Ce qui semble être le cas au regard de ses récentes prestations.

De la présence au rebond

« Au cours de ces deux semaines et demie, trois semaines, Obi a élevé son jeu à un autre niveau. Plus physique. Sa défense et sa présence au rebond sont vraiment, vraiment excellentes. Sur le plan offensif, il est en train de prendre son rythme. Il est l’une de nos armes les plus importantes. Quand il défend et prend des rebonds comme il le fait depuis quelques matches, c’est un autre facteur très important pour nous », salue ainsi Rick Carlisle.

Alors qu’il manquait de régularité depuis le début de saison, au « scoring » notamment, le remplaçant vient d’enchaîner 9 matchs de suite à 10 points ou plus.

Avec des moyennes de près de 15 points (58% aux tirs dont 41% de loin) et plus de 6 rebonds. Sans oublier, une interception par match, ce qui est « beaucoup » à l’échelle de sa moyenne en carrière (0.4).

« Il est incroyable. Son énergie et le rythme qu’il apporte au jeu… Il n’y a pas beaucoup de gars dans la ligue qui jouent de manière aussi spontanée, libre et rapide que lui tout en prenant les bonnes décisions », juge Tyrese Haliburton dont le coéquipier surfe sur ses meilleures moyennes en carrière avec près de 11 points et 4 rebonds.

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.3 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 2024-25 IND 28 21 54.7 35.6 86.1 0.8 3.4 4.1 1.8 1.6 0.8 0.7 0.4 10.8 Total 310 17 52.3 35.2 77.9 0.7 2.6 3.3 1.1 1.3 0.4 0.7 0.4 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.