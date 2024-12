Les fans des Kings au bord de la crise de nerfs

La crise gronde du côté des Kings où la venue des Pacers cette nuit n’a pas permis de relancer les Californiens. Au contraire, Indiana est venu flamber, infligeant à Sacramento sa quatrième défaite de suite à domicile, dans un match toujours particulier entre les deux équipes depuis le trade entre Tyrese Haliburton et Domantas Sabonis.

Les coéquipiers de DeMar DeRozan (2 points à 1/7 au tir en 28 minutes) ont complètement plongé après le repos en encaissant 70 points, le tout conclu par une belle bronca des fans…

« Personne n’aime être hué à la maison, mais sans doute qu’on le mérite », a reconnu Kevin Huerter après la rencontre. « On venait déjà d’en perdre trois chez nous, et là tu te fais battre par près de trente points chez toi, durant la période de Noël en plus. Les fans méritent mieux ».

La onzième défaite de la saison à la maison…

Le Golden 1 Center sait pourtant mettre le feu lorsque son équipe le mérite. Mais cette deuxième mi-temps insipide a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Les fans avaient jusque-là été patients, mais les Kings en sont déjà à 11 revers en 17 matchs à domicile. C’est simple, personne n’a fait pire sur ce début de saison régulière en NBA !

« C’est clair que les fans méritent mieux que ce qu’on a montré aujourd’hui », a ajouté Mike Brown. « D’une certaine façon, on doit rebondir pour eux, mais aussi pour nous. C’est comme ça pour chaque homme, quand tu te regardes dans le miroir, tu veux pouvoir te dire que tu as tout donné sur le terrain et que tu as essayé de jouer de la bonne façon. Mais quand tu laisses 70 points en deuxième mi-temps, bien sûr que c’est compréhensible ».

Les motifs d’espoir sont clairement peu nombreux, si ce n’est que Sacramento va avoir une nouvelle chance de se racheter face à Detroit jeudi soir. En espérant des jours meilleurs, Kevin Huerter et son coach ont donc insisté sur la nécessité de « continuer à y croire », comme l’a glissé l’arrière shooteur.

« Dans cette ligue, ça peut changer en un claquement de doigts. Si ça commence à bien tourner, ça peut vite basculer, donc il ne faut pas se voir trop bas, essayer de se concentrer sur la prochaine tâche à accomplir. Notre situation craint, ça pue, mais il faut rester aussi déterminé que possible pour trouver une solution et sortir de cette mauvaise passe que nous traversons », a conclu Mike Brown.

Alors que cette période à domicile avant Noël semblait parfaite pour se replacer, les Kings continuent de glisser et se retrouvent désormais à la 12e place de la conférence Ouest, avec 13 victoires pour 17 défaites.

L’écart enfle ainsi avec le Top 11, et ça ne risque pas de calmer les rumeurs de transfert autour de De’Aaron Fox.