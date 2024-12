Mark Williams prend son mal en patience

On ne pourra pas dire au staff médical des Hornets qu’il n’a pas pris toutes les précautions pour essayer de réintégrer au mieux Mark Williams. Le pivot de Charlotte est en effet aussi précieux que fragile. Et après n’avoir pu jouer que 19 matchs la saison dernière, puis entamé cette saison à l’infirmerie, touché au pied, il reste préservé : la franchise de Caroline du Nord fait de son mieux pour le remettre dans le bain en douceur.

Mark Williams est revenu sous restriction de minutes, à l’instar de nombre de joueurs passant par le même protocole. Seulement celui du pivot est un peu plus exigeant et a commencé en douceur, avec dix minutes seulement en moyenne sur ses trois premiers matchs, sans voir la deuxième mi-temps, avant d’être réintégré dans le cinq majeur. Mais même là, depuis trois matchs, il n’a pas encore dépassé les 20 minutes de temps de jeu.

Un mal pour un bien

Bien entendu, il n’a pas été autorisé à participer au deuxième match en « back-to-back » face aux Sixers de Joel Embiid vendredi soir. La situation est clairement difficile tant sa présence est essentielle pour Charlotte au poste 5, le gros point faible de son roster. Pas question de brûler les étapes pour autant.

« Oui, j’ai le sentiment d’apporter un élément crucial à l’équipe. C’est clair qu’en ce moment, c’est un peu différent, étant sous restriction de minutes. Mais quand je suis sur le terrain, j’essaie juste d’aider l’équipe par tous les moyens possibles, que ce soit en attaque, en défense, en protégeant le cercle, et prenant des rebonds, quoi que ce soit », a-t-il confié.

Son envie de jouer est mise au défi, comme vendredi lorsqu’il aurait pu se mesurer à un Joel Embiid et poursuivre sa montée en puissance. Mais c’est un mal pour un bien, un moment de plus à traverser avant d’enfin pouvoir lâcher les chevaux. « J’essaie de contrôler ce que je peux. C’est clair que c’est dur. Je voudrais être sur le terrain, à me battre avec les gars. Je veux juste être sur le terrain », a-t-il ajouté.

Charles Lee défend la vision à long-terme des Hornets

La donne est également compliquée pour son coach, Charles Lee, qui a dû faire sans Mark Williams ainsi que sans Nick Richards pour débuter la saison, mais qui garde à l’esprit l’importance de le relancer progressivement pour essayer d’éviter la casse.

« De manière générale, en tant que leader de l’équipe et l’un des leaders de la franchise, il faut comprendre quelle est la vision, quel est l’objectif à long terme. Et même si on veut gagner des matchs, on veut aussi s’assurer qu’on met nos joueurs dans les meilleures dispositions pour qu’ils aient de grandes carrières. Et donc pour Mark en ce moment, en ayant été éloigné des terrains aussi longtemps, comme ça a été le cas pour lui, c’est important pour de franchir correctement les étapes, que ce soit en terme de minutes ou de l’exposition qu’on lui donne en match », a glissé le coach de Charlotte.

Pour Mark Williams en l’occurrence, son absence a duré près d’un an puisqu’il n’a repris que le 3 décembre 2024 après avoir disputé son dernier match NBA le 8 décembre 2023. Deux semaines après son retour, le bilan est pour l’instant positif, avec déjà de belles sorties à son actif (10 points et 5,5 rebonds de moyenne en 14 minutes), et surtout rien à signaler au niveau physique.

« J’ai l’impression de retrouver du rythme, de commencer à me remettre dans le coup. J’ai le sentiment qu’à chaque match, je me sens de mieux en mieux. Je continue de contrôler ce que je peux », a conclu le pivot des Hornets, qui devrait retrouver les parquets dès demain face à Houston.

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 6 14 64.1 0.0 71.4 2.3 3.2 5.5 1.5 1.5 0.3 0.5 1.0 10.0 Total 68 21 64.2 0.0 70.3 2.7 5.0 7.7 0.7 2.2 0.7 0.9 1.0 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.