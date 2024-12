Bronny James relativise son début de saison difficile avec les Lakers

Après un début de saison très compliqué avec les Lakers, Bronny James a retrouvé le sourire en G-League, aux South Bay Lakers, avec trois matchs à 21 points de moyenne et une sortie encore correcte hier au G-League Winter Showcase avec 6 points à 3/7 au tir, 7 passes décisives, 4 rebonds et une interception (mais 6 pertes de balle) en 25 minutes pour contribuer à la victoire des siens face à l’Osceola Magic (120-104).

Alors qu’il reprend peu à peu ses marques sur le terrain, le fils de LeBron James est brièvement revenu sur les étapes difficiles qui ont précédé son arrivée en NBA. La plus grande difficulté a bien sûr été de revenir d’un arrêt cardiaque puis de son opération pour corriger une malformation congénitale, un défi physique mais aussi mental.

« J’ai appris à m’accrocher après ces deux dernières années à me battre contre les blessures, des soucis d’ordre mentaux, des choses de ce genre. Simplement en venant à l’entraînement, en travaillant chaque jour et en gardant le cap », a-t-il expliqué. « Il faut essayer de passer au-dessus de ça. C’est difficile, mais j’y travaille chaque jour ».

Grandir à son rythme

Les embûches ont ainsi été nombreuses ces six derniers mois, depuis sa Draft à ses débuts en NBA aux côtés de son père, avec toute la pression médiatique que cet événement a pu générer. De quoi comprendre ses débuts compliqués en NBA qui ne font pas forcément de lui un « bust », comme ses quatre derniers matchs sont venus le rappeler.

« Il a beaucoup d’attention sur lui », a reconnu son coéquipier aux South Bay Lakers, Devonte’ Graham. « Il sait comment gérer ça. Je trouve qu’il a bien joué ces derniers temps ».

À 20 ans, Bronny James a encore du temps devant lui pour progresser, après être passé tout près de voir son rêve s’envoler pour de bon, et prendre plaisir à faire sa passion, tout simplement.

Ce qui se dit sur lui en ce moment « passe par une oreille et ressort par l’autre », selon les mots du principal intéressé. Comme l’expliquait LeBron James il y a un an, après le retour de son fils sur un parquet pour la première fois, Bronny « a gagné dans la vie, et tout le reste, à ce stade, n’est que du bonus ».

« Je suis là tous les jours, à essayer de progresser, d’apprendre et de jouer mon jeu. Et j’ai le sentiment que c’est ce qui me procure du plaisir et m’amuser tous les jours dans ce sport que j’aime », a ajouté Bronny James avant de rappeler d’où il est revenu. « Ma famille, mes parents sont extrêmement reconnaissants, non seulement que je puisse jouer au basket, mais aussi que je puisse simplement marcher et parler à d’autres gens. C’est une bénédiction de pouvoir jouer au sport que j’aime. Il y avait une chance pour que je ne puisse plus le faire. Donc chaque jour, lorsque je me lève, je suis reconnaissant pour ça ».

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 7 3 12.5 0.0 100.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.6 Total 7 3 12.5 0.0 100.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.