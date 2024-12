Le MVP de la nuit | Joel Embiid, le vengeur masqué

Alors que la saison régulière est commencée depuis deux mois maintenant, Joel Embiid ne jouait contre les Hornets que son septième match… La faute aux blessures évidemment, la dernière étant cette fracture au visage survenue contre Indiana, la semaine dernière. Voilà pourquoi il était masqué pour son retour sur les parquets.

La présence de l’objet sur son visage n’a posé aucun problème au MVP 2023 pour dominer son sujet. Ce dernier a inscrit 34 points à 12/24 au shoot, avec en plus 9 passes, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, le tout en seulement 31 minutes sur le parquet.

« Il avait l’air bien », remarque Nick Nurse, qui a déjà indiqué le forfait de sa star pour le duel face aux Cavaliers ce samedi soir. « Il a marqué des points après avoir connu un démarrage un peu lent. Il a fait beaucoup de passes, surtout au début. Il était vraiment bien. »

Surtout, en dernier quart-temps, les Hornets sont devenus plus menaçants et alors que Paul George était maladroit, Joel Embiid a porté les siens avec 12 points et 5 rebonds en huit minutes, pour assurer la victoire de Philadelphie.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 6 29 41.1 16.0 95.2 1.5 6.2 7.7 3.8 2.5 0.3 3.3 1.0 20.3 Total 439 32 50.3 33.8 82.7 2.2 8.9 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.