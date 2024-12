Un Joel Embiid masqué et les Sixers dominent encore les Hornets

Face à une équipe de Charlotte diminuée, car privée de LaMelo Ball et Brandon Miller mais aussi Mark Williams, Philadelphie n’avait pas le droit à l’erreur à domicile. D’autant que leurs adversaires avaient joué (et perdu) la veille et que Joel Embiid (34 points, 9 passes, 5 rebonds) était de retour, une semaine après sa fracture du visage.

C’est donc dans ce contexte que les Sixers ont assuré l’essentiel devant leur public, dominant les Hornets (108-98) avec un bel apport du MVP 2023 mais également de Tyrese Maxey (23 points, 6 passes) et Kelly Oubre Jr. (22 points, 5 rebonds) face à son « ex ». La quatrième victoire en cinq matchs de Philly, ou plus globalement sa sixième en huit matchs.

Presque au complet, car tout de même privé de Jared McCain et Caleb Martin, Philadelphie aura mené toute la partie, en réussissant un excellent premier quart-temps (41-23), dans le sillage d’un Tyrese Maxey en chaleur à 3-points, d’un Kelly Oubre Jr. hyperactif des deux côtés et d’un Joel Embiid déjà imposant sous le cercle. K-O debout, Charlotte a ensuite couru après le score pendant toute la rencontre, manquant finalement de jus quand il lui en fallait le plus.

Car, à partir du moment où les Hornets se sont faits violence pour revenir jusqu’à deux possessions (-4) dans le quatrième quart-temps, sous l’impulsion de Vasilije Micic et Miles Bridges, les Sixers sont parvenus à les cueillir dans le « money-time ». D’abord avec l’énergie (et un « poster » !) de Guerschon Yabusele, puis avec plusieurs paniers assassins de Joel Embiid, bien trop facile dans la raquette.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Joel Embiid, masqué et inspiré. Le MVP 2023 lancera-t-il (enfin) sa saison pour de bon ? Tout Philadelphie doit l’espérer, alors qu’il disputait, seulement, son septième match de 2024/25. L’occasion pour lui de signer ce qui est, sans doute, sa meilleure sortie en deux mois. Malgré un masque noir qu’il a déjà eu l’habitude de porter par le passé, « JoJo » a été prépondérant dans le succès des siens, haussant notamment le ton dans le quatrième quart-temps, quand les Hornets se montraient menaçants à -4. Il a aussi été précieux en début de partie ou pour bonifier le collectif local avec ses passes et ses multiples relais avec ses extérieurs.

– Démarrage canon puis gestion pour Philadelphie. Intenables dans le premier quart-temps, avec notamment un trio Joel Embiid – Tyrese Maxey – Kelly Oubre Jr. de gala (31 points), une adresse à 3-points de feu (9/14), une grosse présence au rebond offensif (6 prises) et une défense très active (5 interceptions), les Sixers se seront facilité la tâche pour le reste du match. Hormis leur petite frayeur du dernier acte, ils auront tranquillement géré leur avance, montée jusqu’à +23, de façon à confirmer leur belle dynamique du moment. Même s’ils restent encore loin des 50% de victoires (9 victoires pour 16 défaites, soit 36%).

– Zéro sur quatre pour Charlotte. Quatre matchs et… quatre défaites pour les Hornets contre les Sixers cette saison. On peut donc parler de « bête noire » puisque, même sans être en réussite depuis deux mois, les hommes de Nick Nurse sont parvenus à obtenir près de la moitié de leurs succès contre le même adversaire. Cette nuit, les joueurs de Charles Lee pourront notamment regretter leur entame ratée, ainsi que leur mauvaise défense en transition, Philadelphie engrangeant bien trop de points après les pertes de balle adverses. L’activité au rebond offensif de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün n’aura pas suffi à limiter la casse…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.