Jalen Williams et le Thunder valident leur back-to-back en Floride

Oklahoma City n’aura finalement pas eu de gueule de bois après sa défaite en finale de la NBA Cup. Alors que le Thunder devait faire face à un back-to-back compliqué face au Magic puis au Heat, Shai Gilgeous-Alexander et sa troupe quittent finalement la Floride avec deux victoires, après leur succès à Miami (97-104).

Malgré un Jimmy Butler en proie à des soucis gastriques et qui a dû quitter ses coéquipiers après quelques minutes, alors que Bam Adebayo a lui dû faire un passage aux vestiaires pour se faire poser sept points de suture au niveau de l’oeil, suite à un coup de coude évidemment involontaire de son coéquipier, Jaime Jaquez Jr, Miami s’est accroché.

Derrière Tyler Herro et l’impact de Dru Smith en sortie de banc, les hommes d’Erik Spoelstra étaient même repassés devant (61-58) dans le troisième quart-temps. Mais grâce notamment à leur activité défensive (encore 19 pertes de balle provoquées pour 27 points inscrits sur ces interceptions…), le Thunder répondait par un 10-0 pour reprendre le contrôle des opérations, et finalement ne plus jamais le lâcher.

Même si Miami ne fut jamais totalement largué, le Thunder, porté par un grand Jalen Williams (33 points, son record de la saison, 6 rebonds et 4 passes décisives), n’a finalement jamais tremblé, et s’impose donc.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse à 3-points retrouvé du Thunder. Trahis par leur adresse de loin en finale de la NBA Cup, et pas particulièrement adroits face au Magic, les joueurs d’OKC ont retrouvé la mire à Miami derrière un joli 14/34 de loin, porté surtout par le 4/5 de Lu Dort et le 4/7 de Jalen Williams. Et ça change pas mal de choses…

– Une septième victoire consécutive pour OKC ! La finale de la NBA Cup ne compte pas dans le bilan de la saison régulière, et Oklahoma City reste donc officiellement sur sept victoires consécutives en saison régulière, malgré leur revers face aux Bucks. Cela leur permet d’afficher le meilleur bilan de l’Ouest (22 victoires – 5 défaites) et même le deuxième meilleur bilan de toute la NBA, juste derrière les Cavaliers (24-4).

– Quelques minutes pour Jimmy Butler. Une cheville qui tourne, un estomac qui bugue, et voilà Jimmy Butler qui quitte la rencontre après quelques minutes. Il ne reviendra pas, et c’est forcément plus dur pour le Heat.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.