Le Jazz bien décidé à couver Cody Williams

Alors que son frère Jalen continue, pour sa troisième année en NBA, de progresser à Oklahoma City, Cody Williams, lui, découvre la ligue à Utah. Il a eu le droit à 16 matches déjà, mais sans vraiment se montrer puisqu’il n’a compilé que 3.3 points de moyenne. Sa meilleure sortie ? 11 points à Chicago, le 4 novembre.

Surtout, depuis presque un mois, il a quitté le groupe du Jazz pour rejoindre celui du Salt Lake City Stars, l’équipe locale de G-League. L’objectif de la franchise, c’est de faire ce qui a été fait avec Taylor Hendricks la saison passée : que le joueur grandisse dans son coin, à son rythme, sans pression.

Prendre les bonnes habitudes…

Car Taylor Hendricks a tout de même été drafté en 9e position en 2023 et Cody Williams à la 10e place cette année. Il y a donc un peu d’attente autour d’eux, pour des débuts très discrets.

Le jeune intérieur avait alors montré de bonnes choses à partir de mars, dans les dernières semaines de la saison 2023/24, avant de se casser la jambe dès le troisième match en octobre dernier.

« Ce que le grand public ne comprend pas, en général, et je le sais mieux que personne parce que j’ai été coach en université pendant 25 ans, c’est que ces gamins devraient être en deuxième année en NCAA. Et on leur demande d’évoluer dans la meilleure ligue du monde, la plus difficile, et c’est dur pour eux », rappelle Steve Wojciechowski, le coach de l’équipe des Stars.

En sept matches en G-League, le petit frère de Jalen Williams tourne à 13 points et 4.4 rebonds de moyenne en 29 minutes. Ses pourcentages sont néanmoins encore faibles, avec seulement 30% de réussite au shoot et 22% à 3-pts.

« Ce n’est pas une question de statistiques, il s’agit de construire de bonnes habitudes qui vont conduire à une progression », précise Steve Wojciechowski. « Et comme pour Taylor Hendricks qui a commencé la saison passée avec moi et qui a grandement évolué depuis, ce constat sera aussi vrai pour les autres jeunes. »

… et quelques kilos aussi

« Je trouve qu’il progresse », ajoute Will Hardy. « Il a été bon le match où je l’ai vu jouer. Il n’a pas bien shooté, c’est tout. C’est encourageant. Mettre ou non les tirs, ce ne sera pas l’alpha et l’omega de ces joueurs à cet instant de leur carrière. On essaie de rester concentré là-dessus. Ils sont humains, ils veulent inscrire chaque shoot et quand ils les manquent, ils se sentent mal. »

Le Jazz sera donc patient avec Cody Williams et le rookie lui-même est conscient qu’il est encore loin d’être arrivé au bout du chemin. Notamment sur le plan physique où il doit gagner en muscle, comme son frère.

« Il était rookie à 21 ans, et il ne ressemblait pas à ce qu’il est maintenant. C’est un processus et il faut s’y tenir. Je vais prendre du poids », soutient le jeune arrière en se comparant avec Jalen. « Je n’ai que 20 ans et tout ça va prendre du temps. La franchise n’est pas pressée. Je sais que c’est un long chemin à faire et je ne m’inquiète pas pour ça. Je me concentre sur le reste. »

Cody Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTH 16 19 26.9 18.9 60.0 0.5 1.8 2.3 1.2 1.2 0.4 0.7 0.3 3.1 Total 16 19 26.9 18.9 60.0 0.5 1.8 2.3 1.2 1.2 0.4 0.7 0.3 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.