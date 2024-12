Toutes les chaussures signatures vont presque avoir le coloris « Christmas » chez Nike cette saison. C’est cette fois au tour de Giannis Antetokounmpo de voir la Giannis Freak 6 bénéficier d’une version « Christmas », quelques jours après la Giannis Immortality 4.

La 6e chaussure signature de Giannis reste loin des coloris clichés en rouge et vert en optant pour une tige en noir et bleu ciel pour illustrer la fraîcheur hivernale avec des finitions en blanc, afin de faire ressortir le « Swoosh » notamment. La semelle extérieure est également blanche, comme pour se confondre avec la neige.

La version « Christmas » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 135 euros.

Notre verdict de la Giannis Freak 6

À part le nom, passé de « Zoom Freak » à « Giannis Freak », il faut se creuser la tête pour trouver des différences entre la Zoom Freak 5 et la Giannis Freak 6. La tige est quasiment la même, que ce soit au niveau du design avec ce gros « Swoosh » qui déborde désormais sur la semelle, que des matériaux.

La semelle intermédiaire est peut-être un poil plus généreuse, mais le rendu est exactement le même que sur le modèle précédent, privilégiant le dynamisme au confort, et avec la aussi la même composition pour la semelle intermédiaire et extérieure.

La Zoom Freak 6 n’en reste pas moins une chaussure complète, plutôt destinée aux joueurs les plus vifs et les profils explosifs. Mais on repassera pour l’effet de surprise.