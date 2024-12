Nike sort une Giannis Immortality 4 pour Noël

Quoi de plus beau qu’un Noël sous la neige ? C’est en tout cas l’idée derrière cette Giannis Immortality 4 « Christmas » habillée de couleurs froides reflétant la fraîcheur des fêtes de Noël. Comme pour la Ja 2 et aussi pour se démarquer des Dame 9 et D.O.N. Issue #6 d’adidas, Nike a décidé de se démarquer du traditionnel rouge et vert pour ses coloris en clin d’œil à Noël.

Cette Giannis Immortality 4 emprunte pour sa part un dégradé de bleu turquoise au bleu pâle pour habiller sa tige, avec des finitions en blanc comme le « Swoosh » inversé, marque de fabrique de la ligne signature « Giannis Immortality » de Giannis Antetokounmpo, au prix plus attractif que la « Zoom Freak/Giannis Freak ».

Le logo du joueur apparaît aussi en bleu sur la languette. Enfin, le bleu turquoise déborde sur la semelle intermédiaire blanche. L’ensemble repose sur une semelle extérieure d’un bleu glace du plus bel effet.

La Giannis Immortality 4 est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers pour le prix de 90 euros.