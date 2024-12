La Dame 9 au rendez-vous de Noël

Les Bucks de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo n’ont pas été conviés aux « NBA Christmas Games » cette saison. Pas de quoi décourager adidas qui a concocté un coloris « Christmas Egg Nog » pour compléter la collection « Dame 9 ».

Jusqu’à présent, la marque aux trois bandes n’a manqué aucun « grand rendez-vous » de la saison après avoir déjà sorti un coloris pour Halloween. Il restera une version « Year of the Snake » pour le nouvel an chinois, une pour la Saint-Valentin et une dernière pour Pâques afin de viser le Grand Chelem !

Pour l’heure, on s’intéresse à ce coloris de circonstance à l’occasion des fêtes de Noël avec une tige mêlant du rouge et du vert pour accompagner une base en blanc nacré, tandis que la semelle oscille entre blanc et blanc translucide sur la partie extérieure. Le logo du joueur ressort en rouge sur la languette et en vert sous la semelle.

Quatrième coloris de la neuvième chaussure signature du meneur de Milwaukee à la vente en France, la Dame 9 « Christmas Egg Nog » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.