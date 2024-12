Les Hornets au complet, ou pas…

Pour la première fois de la saison, les Hornets se présentaient cette nuit avec leur cinq type puisque LaMelo Ball effectuait son grand retour. À ses côtés, au moment de l’entre-deux, Brandon Miller, Miles Bridges, Mark Williams et Josh Green. Comme Grant Williams est out pour la saison, ce sera le cinq majeur de Charles Lee, et avant la rencontre, tout le monde était très enthousiaste à l’idée de compter sur un effectif quasi au complet.

« C’est toujours génial que tout le monde soit de retour » a réagi LaMelo Ball avant la rencontre. « Je suis impatient de jouer pour de vrai. Après, on va voir ce que ça donne ». Ce qui enthousiasme le meneur All-Star, c’est notamment de jouer avec Mark Williams, le pivot titulaire des Hornets, qui vient tout juste de reprendre. « Il fait 2m18, il est mobile, et tout ça… C’est super qu’il soit de retour ».

Brandon Miller file aux vestiaires…

Le problème, c’est que cet enthousiasme aura duré 40 minutes… À huit minutes de la fin de la rencontre face aux Sixers, Brandon Miller s’est tordu la cheville en retombant sur le pied de Guerschon Yabusele. Sur les images, on pense que c’est bénin, mais le jeune arrière/ailier va rejoindre les vestiaires, et on ne le reverra pas…

Et à écouter son coach, Brandon Miller s’était déjà tordu la cheville sur l’action précédente. « Il a peut-être marché sur un pied devant notre banc — je ne sais pas à qui il appartenait — puis en repartant dans l’autre sens, il attaque, et je crois que c’était sur Paul George, et il marque. Et puis en retombant, il s’est fait mal…. Nous allons l’évaluer, et je sais que notre staff médical s’en occupera. »

LaMelo Ball rassuré et rassurant

La bonne nouvelle, c’est que LaMelo Ball n’a ressenti aucune gêne au mollet en 25 minutes. « Je l’ai trouvé bon, » résume Charles Lee. « Défensivement, il était impliqué et a plutôt bien exécuté les couvertures. Sa défense sur un-contre-un était bonne. En attaque, nous avons pu voir sa capacité à créer du jeu et à se créer des tirs, ainsi que pour ses coéquipiers. Il était un peu rouillé, mais il continuera de s’améliorer de match en match. »

Avec 15 points, 11 passes et 5 rebonds en 25 minutes, LaMelo Ball a été très rentable dans ce temps de jeu limité, et malgré la défaite, il se projette sur la suite.

« Je me suis senti bien. Franchement, je suis juste heureux d’être de retour et de reprendre mes marques. C’est une question de rythme. Je pense qu’il me faudra encore quelques matchs. Ou dès le prochain, honnêtement. »

Côté infirmerie, il ne reste plus que Tre Mann, et il faudra attendre début 2025 pour le revoir sur les terrains.