Décès de la légende des Suns, Dick Van Arsdale (1943-2024)

Dans le Top 15 des joueurs les plus emblématiques des Suns, Dick Van Arsdale est décédé ce lundi à 81 ans, annonce la franchise. La cause de sa mort n’a pas été communiquée par la famille.

En douze ans en NBA, partagés entre New York et Phoenix, cet ancien arrière aura compilé 16.4 points, 4.1 rebonds et 3.3 passes de moyenne (à 46% au tir et 79% aux lancers-francs).

Triple All-Star (en 1969, 1970 et 1971), il avait la particularité d’avoir un frère jumeau, Tom (le maudit du printemps), avec lequel il a d’ailleurs évolué dans l’Arizona pendant un an.

Ancien meilleur marqueur de l’histoire des Suns

Dick Van Arsdale a donc connu les plus belles heures de sa carrière chez les Suns, atteignant ni plus ni moins que les Finals en 1976, puis se retirant en 1977 dans la peau du meilleur marqueur de l’histoire de la franchise (cinq joueurs l’ont dépassé depuis). Une franchise où il officiera plus tard comme commentateur et dirigeant.

À noter que celui qu’on surnommait « The Original Sun » ou encore « The Flying Dutchman », pour ses ascendances néerlandaises, n’est autre que le premier joueur choisi par Phoenix lors de la Draft d’expansion de 1968. Après trois ans chez les Knicks, il avait ainsi été propulsé comme tête d’affiche de cette jeune équipe au côté d’un futur Hall of Famer, Gail Goodrich. Devenant, en outre, le tout premier à marquer des points pour la franchise.