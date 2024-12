Fin de série pour le Magic à domicile

Fin mars dernier, Kawhi Leonard (29 points et 11 rebonds) et les Clippers faisaient leur loi sur le parquet du Magic. Les Floridiens ne se doutaient sans doute pas que leur prochaine défaite à domicile n’aurait lieu que… huit mois plus tard.

En l’occurrence la nuit passée face aux Knicks. « On ne va pas chercher d’excuses. Notre défense nous a permis de rester dans le coup. C’était la clé. Mais il y a ces pertes de balle coûteuses et opportunes », regrette Jamahl Mosley, dont la formation a été contenue à seulement 91 points, avec 42% aux tirs, dont 30% à 3-points.

« On doit s’assurer de garder le bon état d’esprit, la bonne approche, même si l’adversaire va faire des ‘runs’. On doit être capable de le comprendre. On s’est donné l’opportunité, mais c’est dans ce genre de situation qu’on doit continuer à garder le cap. Il y aura des hauts et des bas, mais il ne faut pas se laisser emporter par les émotions », réclame encore le coach.

Il pense sans doute à la faute technique reçue par Jalen Suggs, frustré auprès des arbitres après avoir encaissé un panier de Jalen Bruson, dans le dernier acte.

Deux records en carrière

Pas simple, en sachant que l’équipe évolue toujours sans ses deux meilleurs éléments, Paolo Banchero et Franz Wagner. Cette nuit, pour compenser, Moe Wagner s’est offert son record en carrière avec 32 points, imité par le rookie Tristan Da Silva, auteur de 20 points. Aucun autre joueur de l’équipe n’a dépassé les 10 points…

Insuffisant donc pour l’emporter. « Que ce soit en attaque ou en défense, on doit s’améliorer un peu côté mental. Quand vous utilisez bien votre énergie, de bonnes choses se produisent. On doit mûrir un peu collectivement. C’est une belle opportunité pour nous, avec nos deux meilleurs joueurs absents », rappelle Moe Wagner.

Ce revers venait mettre fin à leur belle série d’invincibilité à domicile : 10 victoires de suite cette saison, et même 17 en cumulant la fin de saison dernière et les playoffs face aux Cavs. Il s’agissait de la troisième plus longue série du genre dans l’histoire de la franchise. Le record absolu appartenant toujours à la version 1995-96 du Magic qui avait démarré sa saison… par 33 victoires de rang dans sa salle.