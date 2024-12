Les Knicks sont les premiers à gagner à Orlando !

Orphelin de Paolo Banchero et Franz Wagner, le KIA Center d’Orlando a fini par céder… Malgré les 31 points de Moe Wagner, le Magic s’incline 100-91 face aux Knicks, et c’est sa première défaite à domicile. Les coéquipiers de Jalen Suggs étaient les seuls à ne pas encore avoir perdu dans leur salle.

Le premier quart-temps a donné le ton de la rencontre avec des Knicks, certes adroits aux tirs, mais incapables de faire attention au ballon. Jalen Brunson et ses partenaires perdent 7 ballons dans le premier quart-temps. En face, c’est l’inverse : le Magic ne met rien dedans, ou presque, mais leur défense leur permet de rester dans le match. Après 12 minutes, score de parité : 22-22.

En l’absence de son frère, c’est Moe Wagner qui se distingue et l’Allemand livre un beau duel à Karl-Anthony Towns. Les deux se rendent coup pour coup, mais le manque de talent offensif finit par plomber le Magic. Même s’il est très actif, comme sur ce contre sur Miles McBride, Jalen Suggs est très maladroit, et les Knicks en profitent pour signer un 18-9 pour prendre le large et mener de 10 points à la pause (51-41). Towns a déjà son double-double en poche, et le Magic affiche un affreux 3 sur 18 à 3-points.

Jalen Brunson en patron

Après la pause, Mikal Bridges va chercher le « and-1 » pour donner 14 points d’avance. Mais le Magic ne rompt pas, et il signe un 8-0 pour obliger Tom Thibodeau à prendre un temps-mort (66-60). Mais le suspense est de courte durée car Jalen Brunson envoie Precious Achiuwa au alley-oop, puis il casse les reins du rookie Tristan Da Silva pour un step-back à 3-points. Les Knicks ont repris le large (83-72).

Derrière, Towns fait sa loi en défense avec une grosse crêpe, et de l’autre côté du terrain, Josh Hart s’en va prendre la ligne de fond pour un joli move sur le même Da Silva. A sept minutes de la fin, les Knicks mènent de 13 points (85-72), et malgré la hargne défensive de Suggs, le Magic s’incline pour la première fois dans sa salle (100-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du basket de tranchées. Le Magic et les Knicks nous ont gratifiés d’un vrai match des années 80-90 à l’Est. Jamais New York n’avait aussi peu tiré cette saison (71 tirs, dont 24 à 3-points), mais les partenaires de Karl-Anthony Towns ont été adroits avec 47% aux tirs, dont 42% à 3-points. Côté Magic, la maladresse à 3-points reste la lacune numéro 1 de l’équipe. Dernier de la NBA à 3-points, le Magic signe un 9 sur 30 de loin.

– Les stars des Knicks en grande forme. Avec déjà un double-double à la mi-temps, Karl-Anthony Towns n’a pas baissé de pied puisqu’il signe son premier double double-double avec New York à 22 points et 22 rebonds. À ses côtés, Jalen Brunson cumule 31 points et 5 passes. Et pourtant, Jalen Suggs ne l’a pas lâché d’une semelle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.