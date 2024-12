Jalen Suggs, un record en carrière mais aussi des regrets

Voyant son coéquipier montrer sa frustration, Kentavious Caldwell-Pope est venu lui taper dans la main. En isolation face à Damian Lillard, Jalen Suggs venait de manquer un tir primé à 12 secondes de la fin pour refaire passer devant son équipe, menée d’un point, face aux Bucks.

Deux lancers-francs plus tard du meneur des Bucks, véritable homme fort du « money time » de sa formation, le meneur/arrière d’Orlando héritait d’une nouvelle bonne opportunité après un temps-mort.

Jalen Suggs est sorti de l’écran de Wendell Carter Jr, mais son tir est resté trop court. Son genou droit déjà en sang, le joueur du Magic est resté figé de longues secondes les mains derrière une tête basse, encore plus frustré. Milwaukee finira par s’imposer de cinq points (114-109).

« C’était une super action, un super système dessiné par Moses (Jamahl Mosley) pour moi et ça fait vraiment mal. Bonne ou mauvaise soirée, peu importe, j’aime gagner et ne pas laisser tomber mes frères. C’est dur parce que j’ai le sentiment de les avoir laissés tomber », regrette encore Jalen Suggs en conférence de presse.

Ses coéquipiers ne lui en voudront sans doute pas trop, tant il s’est donné pour offrir à son équipe une chance de s’imposer. « On s’est battu, on a joué dur, on a fait face à l’adversité. Je suis fier de tous les membres de l’effectif pour ça. Et ça fait mal de savoir que j’ai eu une opportunité en sachant que tout le monde a fait ce qu’il pouvait », dit-il encore.

Ce qu’attend son coach de lui

Alors que le Magic évoluait sans ses deux meilleurs éléments, Paolo Banchero et Franz Wagner, Jalen Suggs a endossé un maximum de responsabilités. En particulier dans ce dernier quart-temps de feu au cours duquel il a inscrit 18 points, pour finir avec 32 unités (12/26 dont 3/11 de loin), un nouveau record en carrière, 9 rebonds et 4 interceptions.

« C’est ce dont on a besoin de sa part, et on va continuer à lui en demander beaucoup, tout comme au reste du groupe. De continuer à défendre, jouer dur, soir après soir pour nous donner l’opportunité de remporter certains de ces matchs », note Jamahl Mosley qui ne doutait pas que son joueur était capable de rentrer les derniers tirs.

Le technicien, malgré la défaite et l’élimination de ses joueurs dans la NBA Cup, aimerait que ses joueurs « comprennent ce qu’ils viennent de faire du point de vue de l’effort. Le fait d’affronter deux Hall of Famers, une équipe très expérimentée… On ne va pas s’excuser d’avoir des joueurs absents. »

Il termine : « Dans ces moments-là, c’est là que les possessions comptent, que la concentration mentale compte. Mais je ne peux pas être plus fier de leurs efforts, de leur énergie, de leur cohésion tout au long du match. Cela montre que cette équipe progresse et qu’elle comprend à quel point elle peut continuer à être performante. »

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 26 30 41.6 31.7 91.5 0.7 3.5 4.1 3.8 2.7 1.6 2.8 0.9 16.6 Total 202 27 42.1 33.0 77.9 0.7 2.6 3.3 3.3 2.7 1.4 2.2 0.6 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.