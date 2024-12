Klay Thompson, un record et un début de « normalité »

Le match était terminé, les tribunes quasiment vidées, quand Klay Thompson a décidé de se rendre au centre du terrain. Les poings serrés en symbole de sa hargne.

Alors que les caméras l’attendaient pour son interview d’après-match, il s’est rapproché ensuite de la ligne des lancers-francs, pour faire mine de prendre un tir. Avant que ne vienne le saluer Gary Payton II à qui il fera cette confidence : « Je voulais les 30 points, ça sonne tellement mieux ! Mais c’est la vie. On prend la victoire. »

En ratant un dernier lancer-franc à 40 secondes de la fin, l’arrière des Mavs a vu son compteur de points s’arrêter à 29 unités (9/14 aux tirs, avec 5 rebonds et 4 passes). Soit tout de même son record cette saison avec les Mavs, tout comme ses 7 paniers à 3-points convertis (sur 11 tentatives), dont certains ont fait beaucoup de mal à son ancienne équipe dans le quatrième quart-temps.

Luka Doncic heureux pour lui

« Il a été super. Il a posé de bons écrans, rentré de gros tirs pour nous. Et j’ai aussi trouvé sa création bonne. En tant que vétéran, il a géré les choses comme il le fait toujours », salue son coach Jason Kidd, qui apprécie « son niveau de confiance et le fait de comprendre que jouer avec Luka (Doncic) et Ky (Kyrie Irving) prend du temps. On peut le voir qu’il devient à l’aise. »

« Il a été incroyable. Il ne pouvait pas rater. C’est toujours spécial pour lui de revenir ici. C’est dur de jouer ici, il y était toute sa vie. Mais c’est spécial en même temps. Il a été incroyable ce soir, on a besoin qu’il le fasse à chaque match, on souhaite qu’il y parvienne », complète le Slovène, qui se dit « heureux » pour son coéquipier.

Klay Thompson admet que ce second retour sur ses anciennes terres a été « beaucoup plus facile » que le premier. « Surtout en ne voyant pas toutes les casquettes de capitaine (ndlr : les spectateurs du Chase Center en avaient été équipés pour son premier passage). J’en ai vu quelques-unes. C’est beaucoup plus facile. Je me suis senti plus à l’aise que la première fois. »

« Faire des choses légendaires à Dallas »

Avec un sentiment de normalité qui s’installe progressivement, que ce soit en devant défendre sur son ancien partenaire historique, Stephen Curry, ou dans son rapport avec les fans locaux.

« Sans aucun doute. Cela me fait toujours chaud au cœur de voir tous les maillots n°11. Je suis toujours incroyablement reconnaissant pour le temps que j’ai passé ici. C’est légendaire. Mais maintenant, il est temps de faire des choses légendaires à Dallas », formule l’arrière, qui dit croire beaucoup en sa nouvelle formation.

Et donc à son association avec la paire de vedettes locales, Doncic – Irving. « C’est meilleur après chaque match, je m’attendais à un gros ajustement en particulier pour démarrer la saison. Je pense encore avoir un autre niveau à atteindre individuellement, c’est également le cas collectivement », prévient Klay Thompson pour finir.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 21 28 39.5 37.4 90.0 0.8 2.8 3.5 1.7 1.3 0.6 1.0 0.3 13.3 Total 814 33 45.2 41.2 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.0 0.8 1.7 0.5 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.