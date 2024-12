Un mois après, Erik Spoelstra revient à Detroit

Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais… Pour le coup, le CV d’Erik Spoelstra parle pour lui en NBA, mais le technicien de Miami n’est pas à l’abri d’une erreur d’inattention. C’est ce qui s’est produit il y a un mois, lors du dernier match du Heat à Detroit, un match qui s’était terminé de façon pour le moins inattendue, puisque le Heat a balancé le match en moins de deux secondes alors qu’il menait 121-119 en prolongation.

Après le alley-oop sur remise en jeu de Cade Cunningham pour Jalen Duren, Erik Spoelstra a tout simplement demandé un temps mort qu’il n’avait plus ! Résultat, après le lancer-franc de pénalité réussi par Malik Beasley, Miami n’avait plus assez de temps pour faire faute et récupérer le ballon, s’inclinant finalement 123-121 dans l’incompréhension générale. Perfectionniste, Erik Spoelstra n’a bien sûr pas oublié cette triste soirée.

« En tant que coach, tu l’as toujours dans un coin de ta tête. ça aurait pu être une victoire. Mais comme c’est le cas pour les joueurs et le staff, ce sont juste des opportunités de grandir et de progresser constamment, et ça a été une opportunité pour moi de le faire », a-t-il confié hier. « Tous les rappels, les procédures, on ne revoit jamais assez souvent ce genre de scénarios, que ce soit de faire de la vidéo, ou de traverser ce genre de choses avec l’équipe et personnellement. C’est un jeu basé sur l’erreur humaine. Heureusement, je suis devenu plus fort là-dessus ».

Errare humanum est

Erik Spoelstra a confirmé qu’il n’avait aucune excuse pour se dédouaner, tout le banc lui ayant rappelé juste en amont qu’il n’avait plus de temps mort sur la main. C’est en fait l’effondrement défensif de son équipe, qui a peut-être trop anticipé un tir extérieur sur la remise en jeu, permettant à Cade Cunningham de faire briller Jalen Duren, qui l’a fait sortir de ses gonds, le poussant à faire cette erreur improbable.

« Tout le monde m’a bien rappelé que je n’en avais plus, le staff et les joueurs. Je suis devenu trop émotif et c’est quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir rester dans le moment présent, et je ne l’ai pas fait. Ensuite, on a malheureusement payé le prix pour ça ».

Même si le moment a dû être très pénible à vivre au cœur d’un début de saison qui n’était pas flamboyant, les joueurs ont accompagné leur coach dans ce moment difficile, et l’équipe a brillamment su rebondir depuis et revient dans le Michigan avec sa meilleure série en cours, de quatre victoires, cette année.

« On est tous humains, ça arrive. Il faut avancer », a résumé Bam Adebayo, tandis que Tyler Herro promet que ce revers va nourrir leur motivation pour ce soir. « Bien sûr que c’est toujours dans un coin de notre tête. On a le sentiment qu’on leur en doit une sur leur terrain. Donc on doit simplement aller récupérer ce match ».