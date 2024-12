Bronny James inscrit 30 points en G-League

Jusqu’à maintenant, Bronny James ne jouait qu’à domicile en G-League. Puis, il a été annoncé qu’il pourrait finalement disputer quelques rencontres loin de Los Angeles. Première sortie à l’extérieur jeudi soir donc, face aux Valley Suns, dans l’Arizona. Et alors qu’il avait été très discret jusque-là, en NBA ou dans l’antichambre, contrairement à un Armel Traoré par exemple, il a enfin signé un gros match.

Le fils de LeBron a en effet réalisé son meilleur match de sa jeune carrière avec 30 points à 13/23 au shoot dont 3/9 à 3-pts, et aussi 3 rebonds et 2 passes dans la défaite des siens (106-100). En face, c’est TyTy Washington Jr. qui a le plus brillé avec 24 unités.

Cela permet à Bronny James, gêné récemment par des douleurs au talon gauche, de gonfler ses statistiques puisqu’il affiche désormais 14 points de moyenne après quatre matches en G-League. En revanche, en NBA, le 55e choix de la Draft a disputé sept rencontres pour seulement 2.6 minutes de moyenne et 4 petits points marqués au total.