Les Pelicans ratent le hold-up face aux Kings

Quatrième victoire en cinq matches pour les Kings, qui s’imposent 111-109 sur le parquet des Pelicans. Un succès qui permet aux partenaires de De’Aaron Fox de se retrouver à l’équilibre (13v-13d), tandis que la franchise de New Orleans continue de sombrer avec une 21e défaite en 24 matches !

Il s’en est fallu de peu que les Pelicans signent le hold-up de la soirée puisque les joueurs de Willie Green étaient quasiment parvenus à combler un déficit de 10 points dans le « money time ». Grâce à un monstrueux Domantas Sabonis sous les deux cercles, et un Fox qui découpe la défense adverse, les Kings menaient ainsi de 12 points (98-86) à neuf minutes de la fin.

McCollum aura tout tenté

Le duo Sabonis-Fox insiste, et Sacramento se dirige tout droit vers une victoire tranquille (102-88). Et puis CJ McCollum se fâche. L’ancien arrière des Blazers prend le match à son compte. En réponse à Keegan Murray, il enchaîne les 3-points, et s’en va même inscrire un 2+1, en terminant son tir sur les fesses. Il reste 84 secondes, et les Pelicans sont revenus à deux unités (111-109).

Poussés par leur public, les Pelicans enchaînent deux « stops » en obligeant Fox puis DeMar DeRozan à prendre des tirs compliqués. Le dernier ballon est pour Dejounte Murray.

L’ancien meneur des Hawks la joue perso, et s’en va s’emplâtrer sur Murray puis Malik Monk. Ce dernier laisse traîner ses mains, et dévie le ballon, et c’est Sabonis qui la récupère pour valider la victoire des Kings.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rebond offensif. Les Pelicans souffrent sous les panneaux, et ça l’est encore davantage lorsque Yves Missi est plombé par les fautes. Sous l’impulsion de Sabonis, les Kings prennent 51 rebonds, dont 18 offensifs. Les Kings inscrivent 21 points sur ses ballons récupérés.

– Murray qui rit, Murray qui pleure. Avec ses six rebonds offensifs, Keegan Murray a fait très mal aux Pelicans, mais on retiendra surtout son « dagger » dans le « money time ». Son « floater » ligne de fond, à moins de deux minutes de la fin, est le dernier panier des Kings, et celui qui les met à l’abri. En face, son homonyme Dejounte vit une soirée très compliquée avec 8 ballons perdus, dont le dernier sur cette tentative d’égalisation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.