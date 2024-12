La Sabrina 2 s’offre un coloris de championne

Sabrina Ionescu continue de surfer sur son été de rêve ponctuée par un premier titre WNBA avec le New York Liberty et une première médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 au sein de Team USA. Et Nike est bien sûr à ses côtés pour mettre en valeur ses exploits, notamment via sa deuxième chaussure signature, sortie en France il y a exactement cinq mois.

Le dernier coloris « Trust The Game » de la Sabrina 2 vient ici lui rendre hommage avec une tige qui présente différents tons de jaune, assortie de fines touches d’orange. Le logo de Sabrina Ionescu brille en rouge sur la languette, et également sur les « Swoosh » latéraux, rouge d’un côté, bleu ciel de l’autre. La virgule apparaît aussi en rouge sous la semelle en jaune pâle.

Pour rappel, la semelle intermédiaire est composée d’une mousse « Nike React » s’étend sur toute la longueur, complétée par une unité Zoom Air sous l’avant du pied.

La Sabrina 2 « Trust The Game » est le huitième coloris disponible en France. La paire est en vente sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.