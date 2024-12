Dix-septième chaussure signature de Kevin Durant, la KD 17 avait déjà utilisé une touche dorée sur son coloris « Flight to Paris », annonçant la victoire de Team USA aux derniers Jeux Olympiques. Quel destin embrassera cette nouvelle version ?

Baptisée « Light Iron Ore », celle-ci symbolise également les ambitions de l’arme fatale des Suns pour la saison à venir. Comme il l’avait fait sur son coloris « Flight to Paris », ce nouveau coloris de la KD 17 fait ressortir le « Swoosh » et le logo du joueur des Suns sur la languette en couleur or. L’or, c’est la couleur du Trophée Larry O’Brien, celui pour lequel les 30 franchises se battent chaque année.

Ce nouveau coloris est également composé d’une tige alternant entre noir, gris et blanc, sous forme de dégradé au niveau de l’empeigne. L’ensemble est aussi repris pour habiller la semelle, blanc au niveau intermédiaire, et noir et gris sur le revêtement extérieur.

La KD 17 « Light Iron Ore » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 160 euros..