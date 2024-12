Les Mavericks sont passés à côté de leur rendez-vous

Coup d’arrêt ou simple panne ? Grosse fatigue ou adversaire plus fort, tout simplement ? Les Mavericks pourront sans doute trouver des explications diverses pour justifier le revers à Oklahoma City.

Malgré les déplacements, les Texans avaient le vent dans le dos puisqu’ils restaient sur sept succès consécutifs, et même sur 11 victoires lors de leurs 12 dernières sorties. Mais ils sont tombés sur un mur face à un Thunder surmotivé face à une équipe qui l’avait battu lors des derniers playoffs, et encore il y a un mois.

« Pour une raison que j’ignore, notre niveau d’énergie était bas. Et eux ont frappé fort », remarque Jason Kidd quand il revient sur le début de troisième quart-temps. « Ils ont pris l’avantage après la pause. Les gars ont continué de se battre mais on n’a pas pu franchir l’obstacle. »

Le 13-2 du début de seconde période a effectivement tué des Mavericks globalement plombés par les ballons perdus (18, transformés en 36 points par Oklahoma City) dans ce quart de finale de la NBA Cup.

« C’est la meilleure défense de la ligue, et les meilleurs pour intercepter ou dévier les ballons. Ils ont fait leur boulot et on n’a pas su prendre soin du ballon. On s’est mis en difficulté », regrette le coach, qui précise que ses joueurs ont eu « assez de chance pour trouver des solutions face à beaucoup de ballons perdus mais là, on s’est fait avoir ».

Moins d’énergie que le Thunder

Kyrie Irving et Klay Thompson n’ont pas été mauvais, plutôt adroits même, mais les deux n’ont pas fait de différences nettes. C’est presque Naji Marshall, avec ses 19 points en sortie de banc, qui a eu le plus d’impact. « Ils avaient simplement plus d’énergie. Ils en voulaient plus et c’est notre faute », confirme ce dernier.

Quant à Luka Doncic, il a été étouffé, ne pouvant respirer qu’en fin de rencontre alors que la qualification du Thunder était assurée. Avant ça, il a souffert face aux prises à deux rapides dès qu’il passait le milieu de terrain, ou face à un Luguentz Dort très collant.

Avec 16 points à 5/15 au shoot et 6 ballons perdus, le Slovène a fait un de ses pires matches de la saison.

« J’ai fait de mauvaises passes. Je dois faire plus attention. Je ne peux pas perdre six ballons, c’est inacceptable », reconnaît-il, en étant le symbole de ce rendez-vous manqué pour Dallas, qui voit sa série de sept victoires prendre fin, avant un double affrontement, jeudi et samedi, face aux Clippers à domicile.