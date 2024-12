Jason Kidd trouve le calendrier des Mavs mal fichu et injuste

Les fans des Mavs basés à Dallas doivent être impatients que la semaine prochaine démarre. Leur équipe favorite va disputer deux matchs de suite à domicile – quatre en l’occurrence (Clippers deux fois, Blazers et Wolves) – pour la première fois depuis… un mois et demi.

C’est dire si les Mavs enchaînent les voyages ces dernières semaines, sans avoir beaucoup de temps pour repasser par l’American Airlines Center. La formation texane a disputé 10 de ses 14 dernières rencontres à l’extérieur. Et ce n’est pas fini, car les Mavs se déplacent à Toronto la nuit prochaine, avant un autre déplacement à OKC mardi.

Enchaîner les déplacements est une chose, mais quid de la « cohérence » géographique ? « On est allés au plus loin à l’Ouest, et maintenant, on va au plus loin à l’Est. On ne va pas s’en plaindre, c’est comme ça. Mais ce n’est pas juste si vous voulez que les joueurs jouent. Lorsqu’ils ne jouent pas, ils (la NBA) ne peuvent pas se plaindre lorsque vous avez un calendrier comme celui-ci », juge ainsi Jason Kidd.

Les Mavs ont par exemple rendu visite aux Nuggets le 22 novembre, avant de filer à Miami le 24, et à Atlanta le lendemain. Deux jours plus tard, ils jouaient à domicile face aux Knicks, avant de repartir dans l’Utah.

Les victoires toujours au rendez-vous

« Oui, le calendrier est mal fichu. C’est quelque chose qu’il faut examiner si l’on veut une compétition équitable. Ce calendrier est mal fichu depuis que nous sommes allés de l’Ouest à l’Est, de Denver à Miami en passant par Atlanta, nous sommes rentrés à la maison pour un match », constate Jason Kidd après la victoire à Washington.

Celui-ci rappelle qu’au milieu d’une série de cinq déplacements, son équipe est revenue à domicile pour une seule rencontre, face aux Grizzlies dans le cadre de la NBA Cup. Malgré l’usure de ces déplacements, dont les trois derniers face à des équipes abordables (Jazz, Blazers, Wizards), son équipe s’en sort très bien.

Les Mavs restent sur six victoires de rang – la meilleure série en cours dans la ligue avec celle des Hawks – et même 10 victoires en 11 sorties. Les Texans, qui n’ont pas été épargnés par les passages à l’infirmerie depuis le début de saison, occupent ainsi la 3e place dans la conférence Ouest.