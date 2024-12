Les Rockets préfèrent ne pas toucher à leur effectif

Les Rockets continuent leur petit bonhomme de chemin, globalement en dehors des radars. Contraints de partir sur un projet de reconstruction suite au départ de James Harden en janvier 2021, les Texans ont fait preuve de patience et leur « process » aura finalement duré environ quatre ans, avant de retrouver la première partie de classement, et possiblement les playoffs. Un objectif plus qu’à leur portée cette saison.

Petit à petit, Houston a su placer ses pions, autour des jeunes Jalen Green, puis Alperen Sengun, puis Jabari Smith Jr avant de passer à la vitesse supérieure avec l’arrivée du coach Ime Udoka et les premières grosses manœuvres pour faire venir Fred VanVleet et Dillon Brooks.

De quoi former un cinq majeur solide et expliquer cette montée en puissance progressive, qui a amené les Rockets jusqu’à la troisième place de la conférence Ouest aujourd’hui, avec un match en moins sur les Grizzlies, deuxièmes.

A ce stade du « process », le front office pourrait être tenté de faire à nouveau bouger les lignes pour passer à l’étape supérieure. Des rumeurs autour d’un possible intérêt pour Jimmy Butler ont par exemple fuité mardi, et permettraient aux Texans de franchir un cap de plus. Faire un gros échange signifierait aussi risquer de bousculer l’équilibre actuellement en place. Pour Rafael Stone, le GM de Houston, le choix est vite fait. Même s’il assure regarder tout ce qui est susceptible d’améliorer son roster, le dirigeant ne se voit pas tout chambouler à ce stade.

Pas de raison de changer de formule

« Bien sûr, mon travail consiste à être ouvert à tout, donc je vais continuer à faire mon travail. Mais on aime cette équipe. Et clairement, on n’a pas l’intention d’y changer quoi que ce soit. Et je serais choqué si quelque chose venait à changer cette saison. Vous savez, on est content de là où on est. On veut continuer de développer nos gars, et c’est tout », a-t-il confié à NBA Radio sur SiriusXM.

Rafael Stone s’en tient à son plan et celui-ci a plutôt bien fonctionné jusqu’à présent, avec une progression linéaire des Rockets pour en arriver à jouer les trouble-fêtes à l’Ouest. Une qualification directe pour les playoffs serait déjà un gros succès. La suite permettra d’évaluer d’éventuels manquements. Pour l’heure, en tout cas, l’ensemble paraît homogène et surtout compétitif, sur la lancée de la fin de saison dernière.

« Est-ce que j’écouterais d’autres équipes ? Bien sûr, c’est mon job. Mais encore une fois, il n’y a rien de mon côté ni dans notre processus de décision qui suggère qu’on serait à l’affût pour quelque chose d’important maintenant, ou dans un futur proche », a-t-il ajouté. « On veut que ce groupe soit le meilleur possible cette année, et ensuite on réévaluera les choses à la fin de la saison. Mais l’espoir qu’on a aujourd’hui, c’est de voir jusqu’où ce groupe peut aller, et s’il peut nous emmener jusqu’où on veut. D’un point de vue « transactionnel », on en a largement terminé ».

Sans oublier qu’il y a possiblement quelque chose à faire en NBA Cup cette semaine, afin de marquer une nouvelle étape du développement de ces Rockets. Il faudra pour cela battre les Warriors puis OKC afin de voir la finale.