Derrick Jones Jr. absent deux semaines

Même si Kawhi Leonard (genou) se rapproche d’un retour, il manque toujours à l’appel actuellement, et ce n’est pas le seul dans ce cas chez les Clippers. En effet, PJ Tucker reste encore à l’écart du groupe, Terance Mann s’est lui blessé au doigt et Kobe Brown souffre de son côté du dos. Enfin, Derrick Jones Jr. est gêné par ses ischio-jambiers et il est le dernier absent en date à Los Angeles.

Devenu le titulaire au poste 3 pendant la convalescence de Kawhi Leonard, le joueur de 27 ans affiche 10.0 points, 3.4 rebonds et 1.3 interception de moyenne depuis le début de la saison (à 50% au tir, 42% à 3-points et 87% aux lancers-francs). Un élément précieux du système de Tyronn Lue en attaque, mais surtout en défense.

Éloigné des parquets pour les deux semaines à venir à cause de son élongation, Derrick Jones Jr. laisse donc l’aile des Clippers un peu plus affaiblie. De quoi remettre en selle Nicolas Batum, peu utilisé jusqu’à présent, ainsi que le jeune Jordan Miller, qui monte en puissance depuis quelques jours.

Derrick Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHX 32 17 56.2 27.3 70.7 1.2 1.2 2.5 0.4 2.0 0.4 0.4 0.4 5.2 2017-18 * All Teams 20 12 39.6 16.7 66.7 1.1 0.8 1.9 0.5 1.2 0.2 0.3 0.7 3.0 2017-18 * MIA 14 15 38.8 18.8 61.1 1.4 1.1 2.4 0.4 1.6 0.2 0.4 0.6 3.7 2017-18 * PHX 6 6 50.0 0.0 83.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 2018-19 MIA 60 19 49.4 30.8 60.7 1.6 2.4 4.0 0.6 2.0 0.8 0.7 0.7 7.0 2019-20 MIA 59 23 52.7 28.0 77.2 1.1 2.8 3.9 1.1 2.2 1.0 0.5 0.6 8.5 2020-21 POR 58 23 48.4 31.6 64.8 1.3 2.2 3.5 0.8 2.2 0.6 0.6 0.9 6.8 2021-22 CHI 51 18 53.8 32.8 80.0 1.2 2.1 3.3 0.6 2.1 0.5 0.6 0.6 5.6 2022-23 CHI 64 14 50.0 33.8 73.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.6 5.0 2023-24 DAL 76 24 48.3 34.3 71.3 1.1 2.2 3.3 1.0 1.6 0.7 0.9 0.7 8.6 2024-25 LAC 25 25 50.0 41.7 87.1 1.2 2.2 3.4 0.9 2.1 1.3 1.1 0.2 10.0 Total 445 20 50.2 32.5 71.3 1.2 2.1 3.3 0.7 1.9 0.7 0.6 0.6 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.