Le Heat pense avancer dans la bonne direction

La semaine dernière a moins bien démarré qu’elle n’a terminé. Battu de 19 points sur le parquet des Celtics lundi dernier, le Heat voyait son bilan basculer à nouveau dans le négatif. Une semaine plus tard, les Floridiens affichent un ratio positif à 12 victoires pour 10 défaites.

Car entre-temps, et pour la première fois cette saison, le Heat a enchaîné trois victoires de suite, face aux Lakers, Suns et Cavs. La franchise basée à Miami avancerait-elle dans la bonne direction ? « Cela y ressemble honnêtement. Tout va dans le bon sens des deux côtés du terrain », confie Tyler Herro.

Son équipe a commencé sa mini-série en écrasant de 41 points les Californiens qui surfaient alors sur une très mauvaise dynamique. Trois jours après, le Heat se débarrassait de joueurs de l’Arizona privés de deux titulaires, Kevin Durant et Jusuf Nurkic.

Le lendemain, la meilleure équipe de la ligue mordait également la poussière au sein du Kaseya Center après avoir perdu Evan Mobley, touché à la cheville en cours de partie.

« Il faut être capable de maintenir un haut niveau de basket des deux côtés du terrain (pour gagner). Sans ces deux tirs à 3-points sur la fin, on les maintient sous la barre des 110 points. Et marquer plus de 120 points contre une très bonne défense, cela signifie qu’il y a beaucoup de choses qui se passent comme voulues et qu’on ne le fait pas seulement par intermittence », salue Erik Spoelstra après ce match.

Terry Rozier sur le banc

Son équipe n’était que la troisième cette saison, après les Celtics et les Hawks à deux reprises, à s’imposer face à la bande de Donovan Mitchell. « On est hargneux, on a battu l’équipe numéro 1 à l’Est. Cela ne veut clairement pas tout dire. Mais on va dans la bonne direction. On sait à quel point cette semaine était importante pour nous. On a fait ce qu’il fallait et on veut continuer à le faire », souhaite Terry Rozier.

En élargissant le spectre, on note que le Heat a remporté 7 de ses 10 dernières sorties. Cette dynamique coïncide avec le changement de statut de l’ancien joueur des Hornets, qui sort désormais du banc. Erik Spoelstra fait confiance à un cinq composé de Tyler Herro, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Haywood Highsmith et Bam Adebayo.

« J’ai l’impression que tout le monde partage le ballon et fait le bon choix en attaque. Défensivement, on joue ensemble, on parle, on communique, on se couvre les uns les autres, on fait tout ce qu’il faut pour gagner dans cette ligue. Ensuite, évidemment, l’objectif est de gagner un titre. Il faut commencer dès maintenant à prendre des habitudes », affiche Herro en pensant aux épreuves d’avril.

Un discours partagé par son coach selon qui il est important que « le vestiaire perçoive les possibilités de cette équipe. On doit juste continuer à avancer. » Rien de mieux que les affrontements à venir face à deux équipes moins bien classées (Raptors et Pistons) pour le faire.