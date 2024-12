La FIBA discute avec la NBA pour ajuster le calendrier autour des Jeux olympiques 2028

Si des « discussions sont en cours » entre la FIBA et la NBA pour la création d’une nouvelle ligue en Europe, même si le flou persiste encore et toujours, les deux entités échangent aussi sur un autre sujet : le calendrier des Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. Pourquoi donc ?

Parce que la compétition commencera le 14 juillet 2028 et cette date pose un problème d’organisation. En effet, les quatre tournois de qualification, les TQO, seront organisés du 26 juin au 2 juillet. Cela laissera alors très peu de temps – moins de deux semaines – de récupération pour les dernières équipes qualifiées.

Pour comparer, l’été dernier, les Jeux olympiques de Paris ont commencé le 26 juillet, et les TQO ont livré leur vérité le 7 juillet. Les joueurs avaient donc presque trois semaines entre les deux moments. Est-ce possible de déplacer les TQO ?

« On a identifié ce problème avec la NBA depuis trois ans et on en a parlé avec la ville hôte et le Comité international olympique. On ne peut pas jouer plus tard à cause des Jeux olympiques, ni plus tôt parce que les joueurs ne seront pas disponibles », répond Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA. « La conversation avec la NBA est en cours. Je ne m’attends pas à un ajustement majeur de leur calendrier, mais il s’agit d’une question de un, deux ou trois jours. Je pense qu’on trouvera une solution. »

Autre problème possible : la disponibilité de la salle de la compétition, l’Intuit Dome. Imaginons que, lors de la saison 2027/28, les Clippers vont jusqu’en Finals et même jusqu’au Game 7, alors la saison NBA se terminera dans la seconde partie du mois de juin. Le CIO aura alors trois semaines pour préparer la salle, afin qu’elle soit prête pour le premier jour de compétition.

Mais pour Andreas Zagklis, ce souci, très théorique encore, est beaucoup moins problématique que celui du court calendrier entre les TQO et le tournoi. « Les sites du tournoi ne sont pas en cause. On parle du bien-être des joueurs et d’une préparation suffisante pour toutes les équipes. Et on ne peut pas toucher aux dates des Jeux olympiques », rappelle le secrétaire général de la FIBA.