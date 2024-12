Lonzo Ball ne s’attendait pas à se sentir aussi bien

Pour beaucoup, c’est la meilleure « recrue » de l’été des Bulls : Lonzo Ball. Après pratiquement trois ans sans jouer, le frère de LaMelo a repris sa place dans la rotation de Billy Donovan et de son propre aveu, il ne s’attendait pas à jouer aussi bien et aussi longtemps.

Certes, son temps de jeu est toujours surveillé de près, et il n’a joué que huit matches, en raison d’une blessure au poignet, mais il prouve qu’il peut jouer 20 minutes et c’est encourageant pour la suite.

« Pour être honnête, je suis bien meilleur que je ne le pensais, et dès le début », souligne-t-il. « Il y a encore quelques ratés, parfois sur le ballon. Mais pour l’essentiel, je me sens à l’aise sur le terrain. J’ai l’impression que je n’ai rien vraiment perdu, alors j’essaie de jouer de bonnes minutes quand je suis sur le terrain. »

Le meilleur différentiel +/- des Bulls

Preuve de son impact positif sur l’équipe, il affiche le meilleur +/- de toute l’équipe avec +27, et il apporte de la défense et de la création à une formation qui en manquait. Les Bulls se sont assis dans le ventre mou de leur conférence, avec 10 victoires pour 15 défaites, et il ne manque pas grand chose pour basculer du bon côté.

Pour le meneur remplaçant, c’est en défense qu’il faut progresser, et c’est justement un de ses points forts.

« Nous avons des périodes où nous montrons que nous pouvons bien défendre et où nous faisons les deux : défendre sur le 3-points et stopper les pénétrations. Et puis nous avons des périodes où nous ne faisons ni l’un ni l’autre », regrette-t-il. « Malheureusement, nous devons jouer 48 minutes… C’est juste une question d’effort. »

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 8 17 36.8 35.5 0.0 0.1 2.2 2.4 3.4 1.0 1.1 0.6 0.5 4.9 Total 260 32 40.0 36.4 57.8 1.0 4.6 5.6 6.1 2.1 1.5 2.5 0.6 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.