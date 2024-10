Lonzo Ball repart déjà à l’infirmerie…

Quand ce n’est pas le genou, c’est le poignet qui fait des siennes chez Lonzo Ball et le voilà maintenant contraint de s’éloigner des parquets pour au moins dix jours, à cause d’une entorse. À Chicago, on ne se dit pas inquiet mais on souhaite tout de même voir comment les choses évoluent au cours de la semaine à venir.

Contractée lors du match de lundi à Memphis, cette blessure au poignet droit n’avait pas empêché le meneur de cumuler 6 points et 6 passes en 18 minutes, puisqu’il avait joué une partie de la rencontre avec. Néanmoins, les Bulls ne forceront pas davantage avec le physique de leur joueur qui, rappelons-le, revient à peine à la compétition après avoir manqué… 1 013 jours !

Devenu remplaçant dans l’Illinois, derrière Josh Giddey et Coby White, Lonzo Ball ne jouera pas les « back-to-back » cette saison et il affiche 4.7 points, 3.7 passes et 2.7 rebonds de moyenne au bout de trois matchs. Une reprise en douceur, mais ô combien encourageante, pour celui qui compte parmi les plus grands blessés de l’histoire.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 3 16 35.7 33.3 0.0 0.0 2.7 2.7 3.7 1.3 0.0 1.0 0.3 4.7 Total 255 32 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.2 1.5 2.5 0.6 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.