Erik Spoelstra et Tyronn Lue prêts à diriger Team USA

Quatre mois après les Jeux olympiques, une médaille d’or gagnée face à la France et la fin de l’aventure de Steve Kerr sur le banc, Team USA n’a toujours pas annoncé son nouveau sélectionneur.

Et l’attente devrait encore durer un moment puisqu’il n’y a pas urgence avec la prochaine Coupe du monde seulement disputée en 2027 et les Jeux olympiques en 2028. Inutile donc de charger d’une certaine pression, pendant plusieurs mois, un coach alors qu’il n’y a pas de grosse échéance à très court terme.

Surtout que la tendance est connue depuis cet été déjà : Erik Spoelstra et Tyronn Lue sont les grands favoris pour succéder à l’entraîneur de Golden State. Et chacun semble prêt à enfiler le costume.

« Ce serait incroyable », répond à The Athletic Tyronn Lue, qui pourrait ainsi diriger l’équipe américaine dans l’Intuit Dome, la salle des Clippers, choisie pour accueillir le tournoi olympique en 2028 à Los Angeles. « Être le coach dans sa propre salle, ce serait évidemment très cool. Mais il y a du chemin avant ça. Être le coach de Team USA serait un honneur, une bénédiction, mais je garde en tête que c’est dans deux ans et Erik Spoelstra fait partie de USA Basketball depuis plus longtemps que moi. »

Spoelstra ou Lue, Team USA sera « entre de bonnes mains »

Cela fait trois ans que le coach de Miami travaille avec Team USA, contre deux pour celui des Clippers. Le premier cité, lui aussi, n’aurait aucun mal à prendre du galon.

« Je ferai n’importe quoi pour USA Basketball », annonce le double champion NBA. « Cela devrait être comme ça pour quiconque, joueurs et membres du staff. C’est une telle expérience, un tel honneur, donc on le fait. On ne peut pas passer à côté de ces expériences. J’accepterai n’importe quel rôle. »

Les deux candidats ont une expérience internationale, en tant qu’assistants de Steve Kerr, des titres NBA et des Finals en pagaille : six Finals, deux titres pour Erik Spoelstra contre trois Finals et un titre pour Tyronn Lue, et ils ont coaché des grands noms. Bref, ils ont le bon profil et le technicien des Clippers le confirme en indiquant que « le programme est entre de bonnes mains », peu importe si c’est lui ou son homologue qui récupère les clés.